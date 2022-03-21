Білорусь відвела десантників від українського кордону, — Міноборони (відео)

Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації.

Міністерство оборони Білорусі заявило, що десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади, які перебували на кордоні з Україною, повернулися до пункту постійної дислокації. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РБ у Telegram.

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"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі", — йдеться в повідомленні.

Білоруський ЗМІ MotolkoHelp опублікував відео, на якому БТР рухаються Брестом і повідомив, що через це в місті частково перекрито рух.

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Нагадаємо, 20 березня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що існує висока загроза наступу білоруських військ на Волинському напрямку. Водночас у Генштабі наголосили, що українські захисники готові до відсічі.

Білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тихановською та звичайні громадяни виступають проти участі армії Білорусі у війні проти України. Відповідно до соціологічного опитування, проти залучення білоруських військових до російської війни 97% білорусів.

Варто зазначити, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже частково втягнув Білорусь у російсько-українську війну. Російська військова авіація використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на міста України, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає. Росія більше не зможе постачати через Білорусь на залізниці військову техніку та провізію.