Вторгнення в Україну: можлива участь Білорусі може бути "маскуванням" Кремля

Військовий аналітик Том Купер вважає, що російським збройним силам критично не вистачає високоточних боєприпасів.

Розмови про можливе вторгнення білоруських військ у Західну Україну є "маскуванням", спрямованим на те, щоб скувати резерв ЗСУ на заході країни. А по київському "Ретровілю" росіяни застосували не гіперзвукову ракету "Кинжал", як стверджує їхня пропаганда, а ракети типу "Точка". Про це йдеться в огляді австрійського військового аналітика Тома Купера за останні 24 години (20 березня 2022 року).

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"Немає кінця чуткам про те, що Путін тисне на Лукашенка, щоб Білорусь вторглася в західну Україну. Мені здається, це таке ж "маскування", як і "морський десант в Одесі": спрямоване на те, щоб скувати український резерв на Заході. Те саме стосується й інформації РІА Новини про те, що російські війська "просуваються" з Придністров'я на південний захід України", — зазначає Купер.

Також експерт скептично ставиться до повідомлень про те, що російська "ЧВК Вагнера" вербує лівійців для бойових дій в Україні. Він зазначає, що дві третини "армії" Хафтара складаються з джихадистів, суданців інших найманців, яких він може залучити, і вони практично не становлять жодної бойової цінності.

Північ

Минулого вечора в Москві заявили, що завдали ще одного "надточного гіперзвукового ракетного удару" — цього разу по Києву. Ще одна брехня: ймовірно, це була балістична ракета — "Точка" ("SS-21") — яка повністю знищила ТЦ "Ретровіль" на північному заході Києва. Можливо, "Кинжал" — це не що інше, як "Точка", випущена з МіГ-31.

"Є чим похвалитися по телевізору "російськими високими технологіями". Майте на увазі: немає рації витрачати час і дорогоцінні МіГ-31 (вони потрібні ПКС для оборони величезного повітряного простору Сибіру) на те, що може зробити система наземного базування", — пише Купер.

Експерт вважає, що російським збройним силам критично не вистачає високоточних боєприпасів.

Мало того, що в Росії майже немає виробничих потужностей, ноу-хау та технологій, необхідних для їх виробництва, але їхні високоточні боєприпаси також надто складні й, отже, дорогі у виробництві.

По словах експерта, на південний захід від Києва українці повідомили про повне знищення 331-го російського повітряно-десантного полку. Зважаючи на все, командира було вбито, як і всіх солдат, крім одного або двох, які взяті в полон у важкому стані.

Північний схід і схід

Невеликі українські підрозділи, що діють уздовж доріг на північному сході та сході України, блокують російські колони постачання. Тим часом вони все частіше використовують міни замість гранатометів або керованих протитанкових засобів.

Українські військові відбили чергову атаку росіян на південь Ізюма.

Південь

Учора російські війська, які тримали в облозі Маріуполь, встановили крайній термін до 05:00 ранку, щоб українці здали місто.

Передбачалося, що всі жителі та війська, які склали зброю, зможуть вільно піти: ті, хто залишиться, будуть вважатися "бандитами" і постануть перед "військовим трибуналом". Як уже кілька разів пояснювалося, це російська "стандартна процедура", яку вже бачили в Алеппо.

Не дивно, що мер Маріуполя сказав їм (цитата) "ідіть на х…й", пише Купер.

У районі Миколаєва росіяни стверджують, що їхня 58-а загальновійськова армія досягла околиць Кривого Рогу (знову). Експерт зазначає, що два дні тому вони могли взяти Кочурівку та Заградівку (це приблизно за 40 км на південь від міста), а вчора могли наступити на Малу Шестірню (30 км на південь від Кривого Рогу), але з цього району все видно, що підбиті або знищені Т-72Б3, МТ-ЛБ, БТР-80 та гаубиці МСТА 20-ї ГМРД.

Раніше Фокус повідомляв, що російська "Комсомольська правда" повідомила про загибель майже 10 тис. військових РФ в Україні.