Вторжение в Украину: возможное участие Беларуси может быть "маскировкой" Кремля

Военный аналитик Том Купер считает, что российским вооруженным силам критически не хватает высокоточных боеприпасов.

Разговоры о возможном вторжении белорусских войск в Западную Украину являются "маскировкой", направленной ​​на то, чтобы сковать резерв ВСУ на западе страны. А по киевскому "Ретровилю" россияне применили не гиперзвуковую ракету "Кинжал", как утверждает их пропаганда, а ракеты типа "Точка". Об этом говорится в обзоре австрийского военного аналитика Тома Купера за последние 24 часа (20 марта 2022).

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"Нет конца слухам о том, что Путин давит на Лукашенко, чтобы Беларусь вторглась в западную Украину. Мне кажется, это такая же "маскировка", как и "морской десант в Одессе": направлена ​​на то, чтобы сковать украинский резерв на Западе. То же самое относится и к информации РИА Новости о том, что российские войска "продвигаются" из Приднестровья на юго-запад Украины", — отмечает Купер.

Также эксперт скептически относиться к сообщениям о том, что российская "ЧВК Вагнера" вербует ливийцев для боевых действий в Украине. Он отмечает, что две трети "армии" Хафтара состоят из джихадистов, суданцев других наемников, которых он может привлечь, и они практически не представляют никакой боевой ценности.

Север

Прошлым вечером в Москве заявили, что нанесли еще один "сверхточный гиперзвуковой ракетный удар" — на этот раз по Киеву. Еще одна ложь: вероятно, это была баллистическая ракета — "Точка" ("SS-21") — которая полностью уничтожила ТЦ "Ретровиль" на северо-западе Киева. Возможно, "Кинжал" — это не что иное, как "Точка", выпущенная с МиГ-31.

"Есть чем похвастаться по телевизору "российскими высокими технологиями". Имейте в виду: нет смысла тратить время и драгоценные МиГ-31 (они нужны ВКС для обороны огромного воздушного пространства Сибири) на то, что может сделать система наземного базирования", — пишет Купер.

Эксперт считает, что российским вооруженным силам критически не хватает высокоточных боеприпасов.

Мало того, что в России почти нет производственных мощностей, ноу-хау и технологий, необходимых для их производства, но их высокоточные боеприпасы также слишком сложны и, следовательно, дороги в производстве.

По словам эксперта, юго-западнее Киева украинцы сообщили о полном уничтожении 331-го российского воздушно-десантного полка. Судя по всему, командир был убит, как и все солдаты, кроме одного или двух, которые взятые в плен в тяжелом состоянии.

Северо-восток и восток

Небольшие украинские подразделения, действующие вдоль дорог на северо-востоке и востоке Украины, продолжают блокировать российские колонны снабжения. Между тем, они все чаще используют мины вместо гранатометов или управляемых противотанковых средств.

Также украинские военные отразили очередную атаку россиян на юг Изюма.

Юг

Вчера российские войска, осаждающие Мариуполь, установили крайний срок к 05:00 утра, чтобы украинцы сдали город.

Предполагалось, что все жители и войска, сложившие оружие, смогут свободно уйти: оставшиеся будут считаться "бандитами" и предстанут перед "военным трибуналом". Как уже несколько раз объяснялось: это российская "стандартная процедура", которую уже видели в Алеппо.

Неудивительно, что мэр Мариуполя сказал им (цитата) "идите на х…й", пишет Купер.

В районе Николаева россияне утверждают, что их 58-я общевойсковая армия достигла окраин Кривого Рога (снова). Эксперт отмечает, что два дня назад они могли взять Кочуревку и Заградивку (это примерно в 40 км к югу от города), а вчера могли наступить на Малую Шестирню (30 км к югу от Кривого Рога), но из этого района все видно, что подбитые или уничтоженные Т-72Б3, МТ-ЛБ, БТР-80 и гаубицы МСТА 20-й ГМРД.

Ранее Фокус сообщал, что российская "Комсомольская правда" сообщила о гибели почти 10 тыс. военных РФ в Украине.