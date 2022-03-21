Российская "Комсомольская правда" сообщила о гибели почти 10 тыс. военных РФ в Украине

Материал с приближенными к реальным цифрам потерями был доступен читателям почти целые сутки. Позже авторы публикации удалили абзац, в котором говорилось об убитом 9861 российском солдате.

Российское издание "Комсомольская правда" проинформировало о том, что Россия в войне с Украиной убитыми потеряла 9861 военнослужащего. Однако через время публикация была удалена из ленты новостей.

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Возможные потери РФ в Украине были раскрыты в материале от 20 марта, в котором российские журналисты цитировали брифинг представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.

Сотрудники "Комсомольской правды" сообщили, что потери оккупантов в ходе полномасштабного вторжения, по данным Генштаба ВСУ, составляют 96 самолетов, 118 вертолетов и около 14700 военных. В следующем предложении журналисты написали, что Россия потеряла убитыми 9861 военнослужащего.

"Минобороны РФ опровергает информацию украинского Генштаба о якобы маштабных потерях ВС РФ на Украине. По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", — говорится в материале "КП".

Эта редакция статьи с возможными потерями РФ в Украине была доступна читателям с момента публикации и до вечера 21 марта, пока авторы не удалили "неправильный" абзац.

Однако, оригинальная версия статьи с 9861 убитым российским военнослужащим все еще доступна в архиве Google.

[ + – ] Издание "Комсомольская правда" опубликовала данные о потерях РФ в войне с Украиной

Стоит отметить, что последний раз Министерство обороны страны-агрессора отчитывалось о боевых потерях в Украине 2 марта. Тогда военное командование РФ утверждало, что Россия потеряла убитыми в полномасштабной войне с Украиной 498 своих военнослужащих. Более того, официальные потери российского Минобороны не учитывает количество ликвидированных бойцов ЧВК и солдат оккупационных армейских корпусов "Л/ДНР".

На прошлой неделе издание New York Times, ссылаясь на официальные лица в Пентагоне, сообщало, что в Украине могли погибнуть от 14 до 21 тыс. российских военнослужащих. Боевые потери РФ, как отмечают в Минобороне США, пребывают количество американских военнослужащих, которые погибли за 20 лет войны в Афганистане и Ираке.

Напомним, 21 марта Министерство обороны Украины озвучило новые данные о потерях российской армии. По информации военного командования, оккупационные войска с первого дня полномасштабного вторжения потеряли около 15 тысяч солдат и свыше 1500 боевых бронированных машин.

20 марта Генштаб ВСУ предупреждал, что в РФ проводят скрытую мобилизацию из-за больших боевых потерь в Украине. Сообщалось, что оккупанты испытывают серьезные проблемы с логистикой и комплектованием подразделений, из-за чего в России занимаются призывом новых военнослужащих для ведения боевых действий против украинской армии.