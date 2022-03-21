Россия потеряла уже 15 тысяч солдат на войне с Украиной, — Минобороны

Украинским военным удалось лишить противника около 500 танков и более 1500 боевых бронированных машин.

С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, войска государства-агрессора потеряли около 15 тысяч солдат. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Общие ориентировочные боевые потери с 24 февраля по 21 марта составили:

личный состав — около 15 000 человек;

танки ‒ 498 единиц;

боевые бронированные машины ‒ 1535 единиц;

артиллерийские системы – 240 единиц;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 80 единиц;

средства противовоздушной обороны (ПВО) — 45 единиц;

самолеты — 97 единиц;

вертолеты — 121 единица;

автомобильная техника — 969 единиц;

корабли/катера — 3 единицы;

цистерны с ГСМ — 60 единиц;

беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня — 24 единиц;

специальная техника — 13 единиц.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", — добавили в Минобороны.

[ + – ] Потери РФ в войне с Украиной

Отметим, что в последний раз Министерство обороны РФ публиковало информацию о потерях живой силы больше двух недель назад — 2 марта. Тогда этот показатель, по данным оборонного ведомства государства-агрессора, составил 498.

Что касается потерь боевой техники, то группа независимых исследователей Oryx с начала полномасштабной войны в Украине задокументировала их у РФ в количестве 1660 единиц. Потери Украины по данным проекта составили 397 единиц.

Отметим, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Россия на данный момент признает потери на уровне 498 человек, в то время как украинская сторона утверждает, что к 4 марта в ходе противостояния погибли примерно 9 166 военных РФ. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки.

Напомним, 20 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия из-за больших потерь личного состава проводит скрытую мобилизацию.

Также Фокус писал, что войска РФ перевели заводы по производству ракет на круглосуточный режим работы.