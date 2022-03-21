Росія втратила вже 15 тисяч солдат на війні з Україною, — Міноборони

Українським військовим вдалося позбавити супротивника майже 500 танків і понад 1 500 бойових броньованих машин.

З 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, війська держави-агресора втратили приблизно 15 тисяч солдат. Про це в понеділок, 21 березня, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Загальні орієнтовні бойові втрати з 24 лютого до 21 березня склали:

особовий склад — приблизно 15 000 осіб;

танки — 498 одиниць;

бойові броньовані машини — 1 535 одиниць;

артилерійські системи — 240 одиниць;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 80 одиниць;

засоби протиповітряної оборони (ППО) — 45 одиниць;

літаки — 97 одиниць;

вертольоти — 121 одиниця;

автомобільна техніка — 969 одиниць;

кораблі / катери — 3 одиниці;

цистерни з ПММ — 60 одиниць;

безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня — 24 одиниць;

спеціальна техніка — 13 одиниць.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", — додали в Міноборони.

[ + – ] Втрати РФ у війні з Україною

Зазначимо, що востаннє Міністерство оборони РФ публікувало інформацію про втрати живої сили понад два тижні тому — 2 березня. Тоді цей показник, за даними оборонного відомства держави-агресора, становив 498.

Щодо втрат бойової техніки, то група незалежних дослідників Oryx із початку повномасштабної війни в Україні задокументувала їх в РФ у кількості 1 660 одиниць. Втрати України за даними проєкту становили 397 одиниць.

Зазначимо, що загальні бойові втрати враховують убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Росія наразі визнає втрати на рівні 498 осіб, тоді як українська сторона стверджує, що до 4 березня в процесі протистояння загинули приблизно 9 166 військових РФ. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

Нагадаємо, 20 березня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що Росія через великі втрати особового складу проводить приховану мобілізацію.

Також Фокус писав, що війська РФ перевели заводи з виробництва ракет на цілодобовий режим роботи.