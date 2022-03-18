Війська РФ перевели заводи з виробництва ракет на цілодобовий режим роботи, — Генштаб

Через втрату майже всього боєзапасу окремих видів ракет російське керівництво нарощує їхнє виробництво.

Військово-політичне керівництво РФ перевело підприємства з виробництва ракет "Калібр" та "Смерч" на цілодобовий режим роботи через втрату майже всього боєзапасу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні.

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Вказують, що для розв'язання проблеми нестачі боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів підприємства працюватимуть 24 години на добу. Водночас у Генеральному штабі опублікували ситуацію на фронті.

Донецька та Луганська області

Російські війська зосередили свої дії на Сході. Окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Частково їм вдалося тимчасово зайняти населені пункти в Донецькому операційному районі. Стратегічна мета ЗС РФ — встановлення контролю над усією Лівобережною Україною.

Війська РФ мають частковий успіх у Рубіжному Луганської області. Тривають постійні обстріли цивільної інфраструктури.

На Донеччині активних бойових дій не було.

Київ

За даними Генштабу, ворог намагається вжити заходів для нарощування угруповань у Київському напрямку. Для цього переміщують небоєздатні та не налагоджені частини з Центрального та Східного військових округів.

Слобожанщина

На Сумському напрямку та Слобожанщині активних наступальних дій не зафіксовано. Російська армія проводить перегрупування. Найактивніше ведеться розвідка.

Агресор намагається захопити Ізюм у Харківській області. Для цього посилюється угруповання інженерними та матеріально-технічними частинами підрозділів.

Таврійський напрямок

Ворог намагається встановити адміністративно-поліцейський режим у населених пунктах Херсонщини. На Південнобузькому напрямі активних дій російських військ немає.

Нагадаємо, Лавров заявив, що РФ не допустить здобуття Україною систем С-300. РФ атакуватиме такі військові вантажі.

Вранці 18 березня ЗС РФ завдала ракетного удару по Львову з Чорного моря.