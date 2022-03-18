Війська РФ випустили ракети по Львову з Чорного моря, – влада міста (фото, відео)

Повітряне командування "Захід" ЗСУ зазначило, що ворог випустив по заводу 6 крилатих ракет Х-555, чотири з них поцілили.

Ворожа армія завдала ракетного удару по авіаремонтному заводу у Львові з акваторії Чорного моря. Про це заявив на брифінгу голова Львівської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

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"Протиповітряне сповіщення спрацювало, Збройні сили України (ЗСУ) спрацювали. Велике їм спасибі. Частково ракети, випущені з акваторії Чорного моря, були збиті. Чотири з них потрапили в авіаремонтний завод", — сказав він.

[ + – ] Військових об'єктів у Львові немає

Козицький повідомив, що Львів — це гуманітарний хаб, де мешкає приблизно 200 тис. переселенців. Львів продовжує приймати біженців, а 17 березня з міста відправили 1,3 тис. тонн гуманітарної допомоги в Миколаїв, Херсон, Чернігів, Харків і Київ, додав глава ОВА.

"Це ще одне підтвердження, що вони (військові РФ) воюють не із ЗСУ, а з дітьми, жінками, з переселенцями. Вони не мають нічого святого. Добре, що жертв немає, серед потерпілих один поранений, його стан — середньої тяжкості", — зазначив Козицький.

Глава ОВА додав, що робочих військових об'єктів у Львові взагалі немає.

[ + – ] Фото наслідків удару по авіаремонтному заводу у Львові, надане Фокусу очевидцем

За попередніми даними повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив із заводу 6 крилатих ракет Х-555.

[ + – ] Дальність польоту ракети Х-555 — майже 2 тис. кілометрів

Х-555 — неядерна крилата ракета великої дальності. Її розробило російське проєктно-конструкторське бюро "Райдуга". Ракета оснащена сучасною системою наведення, використана далекої авіації РФ. У 2015 році армія окупанта застосовувала її в Сирії. Дальність польоту ракети — майже 2 тис. км, швидкість від 720 до 830 км на годину.

Нагадаємо, що російська армія випустила ракети по заводу вранці 18 березня, будівля повністю зруйнована.

Також уранці, 18 березня військові РФ завдали ракетного удару по адміністративній будівлі та житловому багатоквартирному будинку в Краматорську. Загинуло двоє людей, шість отримали поранення.

Масованому обстрілу зазнали житлові багатоквартирні будинки в Подільському районі Києва. Мінімум за 40 хвилин до обстрілу звучала сирена тривоги.