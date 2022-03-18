Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську: є жертви (фото, відео)

Внаслідок попадання ракет у житловий багатоквартирний будинок загинули двоє людей, ще 23 отримали різні поранення.

У п'ятницю вранці, 18 березня, російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, ракети влучили в адміністративну будівлю та житловий багатоквартирний будинок.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули двоє людей, шестеро отримали різні поранення.

"Інші подробиці встановлюємо. Росіяни не здатні вести чесну війну між арміями, тому продовжують обстрілювати цивільних. Буде кара", — додав Кириленко у своєму Facebook.

[ + – ] Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську

Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив, що внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє людей. 23 цивільні отримали різні поранення, а сотні квартир після влучення снарядів повністю зруйновано.

[ + – ] Війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську, двоє загиблих

Нагадаємо, 16 березня російські окупанти здійснили ракетний удар по Покровську. За даними правоохоронців, війська РФ для обстрілу використали оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

Також повідомлялося, що вранці, 18 березня, ракетного удару зазнав Подільський район Києва. Внаслідок падіння уламків збитої ракети спалахнув 5-поверховий будинок. Під завалами рятувальники знайшли тіло одного загиблого.