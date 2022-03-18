Войска РФ выпустили ракеты по Львову с Черного моря, – власти города (фото, видео)

Воздушное командование "Запад" ВСУ отметило, что враг выпустил по заводу 6 крылатых ракет Х-555, четыре из них попали в цель.

Вражеская армия нанесла ракетный удар по авиаремонтному заводу во Львове с акватории Черного моря. Об этом заявил на брифинге глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Противовоздушное оповещение сработало, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сработали. Большое им спасибо. Частично ракеты, выпущенные с акватории Черного моря, были сбиты. Четыре из них попали в авиаремонтный завод", – сказал он.

[ + – ] Военных объектов во Львове нет

Козицкий сообщил, что Львов — это гуманитарный хаб, где живет около 200 тыс. переселенцев. Львов продолжает принимать беженцев, а 17 марта из города отправили 1,3 тыс. тонн гуманитарной помощи в Николаев, Херсон, Чернигов, Харьков и Киев, добавил глава ОВА.

"Это еще одно подтверждение, что они (военные РФ) воюют с не с ВСУ, а с детьми, женщинами, с переселенцами. У них нет ничего святого. Хорошо, что жертв нет, среди пострадавших один ранен, его состояние – средней тяжести", – отметил Козицкий.

Глава ОВА добавил, что работающих военных объектов во Львове вообще нет.

[ + – ] Фото последствий удара по авиаремонтному заводу во Львове, предоставленное Фокусу очевидцем

По предварительным данным воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ, враг выпустил по заводу 6 крылатых ракет Х-555.

[ + – ] Дальность полета ракеты Х-555 – почти 2 тыс. километров

Х-555 – неядерная крылатая ракета большой дальности. Ее разработало российское проектно-конструкторское бюро "Радуга". Ракета оснащена современной системой наведения, принята на вооружение дальней авиации РФ. В 2015 году армия оккупанта применяла ее в Сирии. Дальность полета ракеты – почти 2 тыс. километров, скорость от 720 до 830 километров в час.

Напомним, что российская армия выпустила ракеты по заводу утром 18 марта, здание полностью разрушено.

Также утром утром, 18 марта военные РФ нанесли ракетный удар по административному зданию и жилому многоквартирному дому в Краматорске. Погибли двое человек, шесть получили ранения.

Массированному обстрелу подверглись жилые многоквартирные дома в Подольском районе Киева. Минимум за 40 минут до обстрела звучала сирена тревоги.