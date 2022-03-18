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Войска РФ выпустили ракеты по Львову с Черного моря, – власти города (фото, видео)

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Фото: Новини live | Военных объектов во Львове нет

Воздушное командование "Запад" ВСУ отметило, что враг выпустил по заводу 6 крылатых ракет Х-555, четыре из них попали в цель.

Вражеская армия нанесла ракетный удар по авиаремонтному заводу во Львове с акватории Черного моря. Об этом заявил на брифинге глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

"Противовоздушное оповещение сработало, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сработали. Большое им спасибо. Частично ракеты, выпущенные с акватории Черного моря, были сбиты. Четыре из них попали в авиаремонтный завод", – сказал он.

Военных объектов во Львове нет

Козицкий сообщил, что Львов — это гуманитарный хаб, где живет около 200 тыс. переселенцев. Львов продолжает принимать беженцев, а 17 марта из города отправили 1,3 тыс. тонн гуманитарной помощи в Николаев, Херсон, Чернигов, Харьков и Киев, добавил глава ОВА.

"Это еще одно подтверждение, что они (военные РФ) воюют с не с ВСУ, а с детьми, женщинами, с переселенцами. У них нет ничего святого. Хорошо, что жертв нет, среди пострадавших один ранен, его состояние – средней тяжести", – отметил Козицкий.

Глава ОВА добавил, что работающих военных объектов во Львове вообще нет.

фото, ракетный удар, львов
Фото последствий удара по авиаремонтному заводу во Львове, предоставленное Фокусу очевидцем

По предварительным данным воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ, враг выпустил по заводу 6 крылатых ракет Х-555.

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Дальность полета ракеты Х-555 – почти 2 тыс. километров

Х-555 – неядерная крылатая ракета большой дальности. Ее разработало российское проектно-конструкторское бюро "Радуга". Ракета оснащена современной системой наведения, принята на вооружение дальней авиации РФ. В 2015 году армия оккупанта применяла ее в Сирии. Дальность полета ракеты – почти 2 тыс. километров, скорость от 720 до 830 километров в час.

Напомним, что российская армия выпустила ракеты по заводу утром 18 марта, здание полностью разрушено.

Также утром утром, 18 марта военные РФ нанесли ракетный удар по административному зданию и жилому многоквартирному дому в Краматорске. Погибли двое человек, шесть получили ранения.

Массированному обстрелу подверглись жилые многоквартирные дома в Подольском районе Киева. Минимум за 40 минут до обстрела звучала сирена тревоги.