Войска РФ нанесли ракетный удар по территории в районе Львовского аэропорта, — Садовый

По словам городского головы, в результате обстрела было разрушено здание авиаремонтного завода — в него попало несколько российских ракет.

В пятницу утром, 18 марта, российские войска нанесли ракетный удар по территории в районе Львовского международного аэропорта. Эту информацию подтвердил мэр Андрей Садовый.

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В частности, городской голова опроверг информацию ряда СМИ о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по самому Львовскому аэропорту.

"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна", — продолжил Садовый в своем Facebook.

Мэр Львова пообещал в скором времени опубликовать новые подробности ракетного обстрела территории возле Львовского аэропорта и призвал граждан не распространять фотографии с места ЧП, а также выполнять указания при воздушной тревоге.

[ + – ] Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову

В 08:22 Андрей Садовый уточнил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории авиаремонтого завода во Львове. По его словам, здание было полностью разрушено в результате попадания нескольких ракет.

"Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы", — добавил мэр Львова в своем Facebook.

[ + – ] Во Львове в результате ракетного удара разрушен авиаремонтный завод

О серии взрывов около 6:30 утра во Львове также сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. В ходе национального телемарафона он сообщил, что на окраине областного центра видно возгорание, однако точной информации о разрушениях и возможных жертвах на данный момент нет.

Напомним, за минувшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 14 единиц вражеской авиации и остановили на некоторых направлениях продвижение оккупантов вглубь территории.

Также сообщалось, что 17 марта под Киевом подразделения ВСУ уничтожили российский вертолет. Вражеский Ка-52 был ликвидирован в Бучанском районе, из-за чего пехота оккупантов была вынуждена отступить.