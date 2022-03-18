ВСУ за сутки уничтожили 14 единиц авиации РФ и остановили продвижение оккупантов, — Генштаб

Вместе с этим, российские войска на временно неподконтрольных Киеву территориях активно занимаются поиском и задержанием активистов, ветеранов АТО/ООС и членов их семей, которые могут сопротивляться оккупантам.

Подразделения ВСУ продолжают уничтожать и останавливать продвижение вглубь российских войск, лишая Москву человеческих ресурсов. Об этом в утренней сводке предупреждает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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На 23-й день обороны подразделения украинской армии продолжают наносить сокрушительных ударов по войскам противника, которые пытаются закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.

В течение минувших суток, по данным Генштаба, ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка ВС Российской Федерации, но точные потери оккупантов на данный момент устанавливаются.

Военное командование отмечает, что вчерашний день также был успешным для Воздушных сил — авиация и зенитные войска ликвидировали 14 вражеских целей:

7 самолетов;

вертолет;

три крылатые ракеты;

3 беспилотника.

В Генштабе сообщают, что Россия существенно исчерпала свои человеческие ресурсы, поэтому для ведения войны в Украине привлекает наемников из Сирии, "добровольцев", срочников и курсантов военных академий. Более того, в РФ активно проводят скрытую мобилизацию для доукомплектации своих подразделений.

На оккупированных территориях враг пытается создать себе позитивный имидж среди населения, раздавая гражданским продукты. Вместе с этим, российские захватчики пытаются бороться с теми, кто может оказать сопротивление врагу.

"Проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, способных организовать сопротивление оккупации", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

[ + – ] ВСУ за сутки уничтожили 14 единиц авиации РФ и остановили продвижение оккупантов

Напомним, вечером 17 марта российские оккупанты обстреляли приют для женщин и детей в Северодонецке. По данным властей, после обстрела в населенном пункте нет безопасных мест для мирного населения.

Также 17 марта сообщалось о ликвидации командира костромского полка ВДВ Алексея Никитина. Гибель российского офицера в Украине подтвердил региональный телеканал. Более того, в ходе боевых действий также были ликвидированы еще четверо уроженцев Костромской области.