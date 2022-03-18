ЗСУ за добу знищили 14 одиниць авіації РФ і зупинили просування окупантів, — Генштаб

Водночас російські війська на тимчасово непідконтрольних Києву територіях активно займаються пошуком та затриманням активістів, ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей, які можуть опиратися окупантам.

Підрозділи ЗСУ продовжують знищувати та зупиняти просування вглиб російських військ, позбавляючи Москву людських ресурсів. Про це в ранковому зведенні попереджає Генеральний штаб Збройних сил України.

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На 23-й день оборони підрозділи української армії продовжують завдавати нищівних ударів по військах супротивника, які намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, ЗСУ частково знищили та зупинили просування вглиб підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку ЗС Російської Федерації, але точні втрати окупантів наразі встановлюють.

Військове командування зазначає, що вчорашній день також був успішним для Повітряних сил — авіація та зенітні війська ліквідували 14 ворожих цілей:

7 літаків;

гвинтокрил;

три крилаті ракети;

3 безпілотники.

У Генштабі повідомляють, що Росія суттєво вичерпала свої людські ресурси, тому для ведення війни в Україні залучає найманців із Сирії, "добровольців", строковиків та курсантів військових академій. Щобільше, у РФ активно проводять приховану мобілізацію для доукомплектації своїх підрозділів.

На окупованих територіях ворог намагається створити собі позитивний імідж серед населення, роздаючи цивільним продукти. Водночас російські загарбники намагаються боротися з тими, хто може опиратися ворогові.

"Проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, здатних організувати опір окупації", — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

[ + – ] ЗСУ за добу знищили 14 одиниць авіації РФ та зупинили просування окупантів

Нагадаємо, ввечері, 17 березня, російські окупанти обстріляли притулок для жінок та дітей у Сєвєродонецьку. За даними влади, після обстрілу в населеному пункті немає безпечних місць для мирного населення.

Також 17 березня повідомляли про ліквідацію командира костромського полку ПДВ Олексія Нікітіна. Загибель російського офіцера підтвердив регіональний телеканал. Щобільше, під час бойових дій також ліквідували ще чотирьох уродженців Костромської області.