У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли притулок для жінок та дітей

За словами голови ОВА Сергія Гайдая, в Луганській області "більше немає безпечних місць".

17 березня в Сєвєродонецьку Луганської області окупанти РФ обстріляли притулок для жінок та дітей. Мешканці та працівники закладу у безпеці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Луганська ОВА Сергій Гайдай.

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"Російські звірі знову напали на дітей. У цьому приміщенні від ворожих обстрілів ховалося безліч мам із малюками, але Росія наздогнала їх і там. Безпечних місць на Луганщині більше немає!" — написав Гайдай.

Як раніше писав Фокус, у Сєвєродонецьку багато порушень: у будинках вилітають вікна, а в магазини прилітають снаряди. Місцеві переживають, що окупанти можуть перебити комунікації — воду, світло, тепло, зв'язок. У багатьох у місті вже тиждень немає світла, а комунальники не можуть полагодити, бо вічно обстріли. Інтернету в місті немає.