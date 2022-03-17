В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для женщин и детей

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, в Луганской области "больше нет безопасных мест".

17 марта в Северодонецке Луганской области оккупанты РФ обстреляли приют для женщин и детей. Жители и работники заведения в безопасности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Российские звери снова напали на детей. В этом помещении от вражеских обстрелов скрывались множество мам с малышами, но Россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!", — написал Гайдай.

Как ранее писал Фокус, в Северодонецке много нарушений: в домах вылетают окна, а в магазины прилетают снаряды. Местные больше всего переживают, что оккупанты могут перебить коммуникации – воду, свет, тепло, связь. У многих в городе уже неделю нет света, а коммунальщики не могут починить, потому что вечно обстрелы. Интернета в городе нет.