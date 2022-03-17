На войне в Украине погиб командир костромского полка ВДВ

По данным местного военкомата, известно о гибели на войне против Украины четырех уроженцев Костромской области.

В ходе вторжения России в Украину погиб командир костромского полка воздушно-десантных войск Алексей Никитин. Место гибели российского военного неизвестно. Ранее он служил в одной из воинских частей Анапы. Об этом сообщается на сайте российского телеканала "ГТРК Кострома".

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Кроме того, по данным местного военкомата, известно о гибели четырех уроженцев Костромской области. Это военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка — командир части полковник Сергей Сухарев, старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев.

Напомним, 17 марта СМИ сообщили, что в России задержали замглавы Росгвардии Романа Гаврилова. Одна из версий задержания — расследование о хищении средств для обеспечения войск Росгвардии. Это и касается тех войск, которые принимают участие в войне против Украины.

Пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что за время полномасштабного вторжения России погибло около 14 тысяч военных РФ. Также уничтожено 444 танка, 1435 боевых машин и 201 артсистемы противника.