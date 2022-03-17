Потери ВС РФ на 17-е марта - сбито 5 самолетов - Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки войсками Украины было уничтожено 5 самолетов Су-34 и два вертолета противника.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 17 марта, на 22-й день полномасштабного российского вторжения, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
- Личный состав – около 14 тысяч человек.
- 444 танка.
- 1435 боевых бронированных машин.
- 201 артсистема.
- 72 реактивные системы залпового огня.
- 43 средств противовоздушной обороны.
- 86 самолетов.
- 108 вертолетов.
- 864 автомобиля.
- 3 корабля.
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами.
- 11 беспилотных летательных аппаратов.
- 10 единиц спецтехники.
Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий, — отмечает Генштаб.
В то же время, издание The New York Times сообщило, что, по оценкам американской разведки, с начала российского вторжения в Украину погибли более 7 тысяч российских военных. Это больше, чем количество американских военных, убитых в течение 20 лет в Ираке и Афганистане вместе взятых.
Ранее Фокус сообщал, что артиллерийским огнем ВСУ уничтожен командный пункт 35-й армии ВС РФ. Представители Генштаба утверждают, что солдаты ВС РФ массово дезертируют, и отказываются воевать против Украины.