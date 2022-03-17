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Военный Фокус Российско-украинская война

Потери ВС РФ на 17-е марта - сбито 5 самолетов - Генштаб ВСУ

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Су-34, небо, Украина, потери, вооруженные
Сбитый Су-34

За прошедшие сутки войсками Украины было уничтожено 5 самолетов Су-34 и два вертолета противника.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 17 марта, на 22-й день полномасштабного российского вторжения, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

  • Личный состав – около 14 тысяч человек.
  • 444 танка.
  • 1435 боевых бронированных машин.
  • 201 артсистема.
  • 72 реактивные системы залпового огня.
  • 43 средств противовоздушной обороны.
  • 86 самолетов.
  • 108 вертолетов.
  • 864 автомобиля.
  • 3 корабля.
  • 60 цистерн с горюче-смазочными материалами.
  • 11 беспилотных летательных аппаратов.
  • 10 единиц спецтехники.

Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий, — отмечает Генштаб.

В то же время, издание The New York Times сообщило, что, по оценкам американской разведки, с начала российского вторжения в Украину погибли более 7 тысяч российских военных. Это больше, чем количество американских военных, убитых в течение 20 лет в Ираке и Афганистане вместе взятых.

Ранее Фокус сообщал, что артиллерийским огнем ВСУ уничтожен командный пункт 35-й армии ВС РФ. Представители Генштаба утверждают, что солдаты ВС РФ массово дезертируют, и отказываются воевать против Украины.