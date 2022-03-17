Потери ВС РФ на 17-е марта - сбито 5 самолетов - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки войсками Украины было уничтожено 5 самолетов Су-34 и два вертолета противника.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 17 марта, на 22-й день полномасштабного российского вторжения, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Личный состав – около 14 тысяч человек.

444 танка.

1435 боевых бронированных машин.

201 артсистема.

72 реактивные системы залпового огня.

43 средств противовоздушной обороны.

86 самолетов.

108 вертолетов.

864 автомобиля.

3 корабля.

60 цистерн с горюче-смазочными материалами.

11 беспилотных летательных аппаратов.

10 единиц спецтехники.

Данные уточняются. Подсчет усугубляется высокой интенсивностью боевых действий, — отмечает Генштаб.

В то же время, издание The New York Times сообщило, что, по оценкам американской разведки, с начала российского вторжения в Украину погибли более 7 тысяч российских военных. Это больше, чем количество американских военных, убитых в течение 20 лет в Ираке и Афганистане вместе взятых.

Ранее Фокус сообщал, что артиллерийским огнем ВСУ уничтожен командный пункт 35-й армии ВС РФ. Представители Генштаба утверждают, что солдаты ВС РФ массово дезертируют, и отказываются воевать против Украины.