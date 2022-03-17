Втрати ЗС РФ станом на 17 березня — збито 5 літаків — Генштаб ЗСУ

Минулої доби військами України було знищено 5 літаків Су-34 і два вертольоти противника.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 17 березня, на 22 день повномасштабного російського вторгнення, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

особовий склад — приблизно 14 тисяч людей;

444 танки;

1 435 бойових броньованих машин;

201 артсистема;

72 реактивні системи залпового вогню;

43 засоби протиповітряної оборони;

86 літаків;

108 вертольотів;

864 автомобілі;

3 кораблі;

60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами;

11 безпілотних літальних апаратів;

10 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються. Підрахунок посилюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначає Генштаб.

Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, з початку російського вторгнення в Україну загинуло понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, убитих протягом 20 років в Іраку й Афганістані разом узятих.

Раніше Фокус повідомляв, що артилерійським вогнем ЗСУ знищено командний пункт 35-ї армії ЗС РФ. Представники Генштабу стверджують, що солдати ЗС РФ масово дезертують і відмовляються воювати проти України.