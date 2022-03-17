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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Втрати ЗС РФ станом на 17 березня — збито 5 літаків — Генштаб ЗСУ

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Су-34, небо, Україна, втрати, озброєні
Збитий Су-34

Минулої доби військами України було знищено 5 літаків Су-34 і два вертольоти противника.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 17 березня, на 22 день повномасштабного російського вторгнення, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

  • особовий склад — приблизно 14 тисяч людей;
  • 444 танки;
  • 1 435 бойових броньованих машин;
  • 201 артсистема;
  • 72 реактивні системи залпового вогню;
  • 43 засоби протиповітряної оборони;
  • 86 літаків;
  • 108 вертольотів;
  • 864 автомобілі;
  • 3 кораблі;
  • 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами;
  • 11 безпілотних літальних апаратів;
  • 10 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються. Підрахунок посилюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначає Генштаб.

Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, з початку російського вторгнення в Україну загинуло понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, убитих протягом 20 років в Іраку й Афганістані разом узятих.

Раніше Фокус повідомляв, що артилерійським вогнем ЗСУ знищено командний пункт 35-ї армії ЗС РФ. Представники Генштабу стверджують, що солдати ЗС РФ масово дезертують і відмовляються воювати проти України.