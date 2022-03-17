Втрати ЗС РФ станом на 17 березня — збито 5 літаків — Генштаб ЗСУ
Минулої доби військами України було знищено 5 літаків Су-34 і два вертольоти противника.
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російської армії станом на ранок 17 березня, на 22 день повномасштабного російського вторгнення, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
- особовий склад — приблизно 14 тисяч людей;
- 444 танки;
- 1 435 бойових броньованих машин;
- 201 артсистема;
- 72 реактивні системи залпового вогню;
- 43 засоби протиповітряної оборони;
- 86 літаків;
- 108 вертольотів;
- 864 автомобілі;
- 3 кораблі;
- 60 цистерн із паливно-мастильними матеріалами;
- 11 безпілотних літальних апаратів;
- 10 одиниць спецтехніки.
Дані уточнюються. Підрахунок посилюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначає Генштаб.
Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, з початку російського вторгнення в Україну загинуло понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, убитих протягом 20 років в Іраку й Афганістані разом узятих.
Раніше Фокус повідомляв, що артилерійським вогнем ЗСУ знищено командний пункт 35-ї армії ЗС РФ. Представники Генштабу стверджують, що солдати ЗС РФ масово дезертують і відмовляються воювати проти України.