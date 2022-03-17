Артилерійським вогнем ЗСУ знищено командний пункт 35-ї армії ЗС РФ (відео)

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, артилеристи влаштували "higway to hell" російським військам.

16 березня українські військові знищили російський командний пункт у Київській області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Залужного, українські артилеристи влаштували "higway to hell" командному пункту. Вказується, що під вогонь потрапив командний пункт і пункт забезпечення 35 армії Збройних сил РФ Східного військового округу.

На відео знято момент удару по скупченню російської техніки, яка знаходиться серед забудови та лісу.

Варто зазначити, що наведення по цілі відбувалося з українського безпілотного комплексу "Лелека-100", призначений для ведення розвідки. Його взяли на озброєння ЗСУ в травні 2021 року. Основні характеристики:

максимальна висота польоту — 1 500 м;

крейсерська швидкість — 60-70 км/год;

дальність польоту — 100 км;

максимальна швидкість — 120 км/год;

запуск — ручний або з катапульти.

Нагадаємо, за даними Фокусу, у Харківській області війська РФ застосували фосфорні боєприпаси.

16 березня артилерія 93-ї бригади знищила дивізіон САУ Мста-С на Сумщині.