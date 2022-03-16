Артилерія 93-ї бригади знищила дивізіон САУ "Мста-С" на Сумщині (відео)

Завдання української артилерії ускладнювалося тим, що російські САУ стояли на залізничній площі поряд із цивільною інфраструктурою.

Пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" опублікувала відео роботи артилерії з російської артилерії.

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Бійці бригади "ювелірно" знищили гаубичний дивізіон ЗС РФ 2С19 "Мста-С". Труднощі операції полягали в тому, що артустановки стояли на площі залізничного вокзалу в Тростянці (Сумська область).

[ + – ] Знищення САУ

"Вразити техніку окупанта та не заподіяти серйозних руйнувань цивільної інфраструктури було непростим завданням. Проте холодноярцям вдалося з нею впоратися", — наголосили в публікації.

[ + – ] Знищення техніки ворога

"Мста-С" — це російська САУ, розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей, танків, протитанкових засобів і живої сили противника. Калібр зброї становить 152 мм, а дальність стрільби — до 30 км.

Артилерійський дивізіон в армії РФ складається з 3 батарей – по 6 установок у кожній.

Нагадаємо, українські військові захопили рідкісну модифікацію САУ "Хоста" в одному з боїв.

15 березня бійці королівської бригади ЗСУ показали знищення трьох танків ЗС РФ.