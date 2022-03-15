Бійці королівської бригади ЗСУ показали знищення трьох танків ЗС РФ (фото)
Завдяки злагодженій роботі піхоти й артилеристів українські військові знищили ворожу техніку на Луганщині.
Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила опублікували результати роботи артилерії та піхоти з російської бронетехніки. Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.
Вказується, що знищення техніки сталося в Луганській області.
"Результат злагодженої та успішної роботи піхотинців і артилеристів Королівської бригади на Луганщині", — підписали фото автори.
У результаті військові змогли знищити три танки Т-72, одному з яких відірвало вежу. Також було знищено ворожу БМП-3 та весь особовий склад техніки.
Нагадаємо, полк "Азов" знищив спецназ ГРУ РФ, а також генерала в Маріуполі. 14 березня захисники Маріуполя показали відео знищення техніки ЗС РФ із українського БТР-4.
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