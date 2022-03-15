Путін та Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу, — ГУР (фото)

За даними військової розвідки Міноборони, отримані з продажу української деревини гроші підуть на забезпечення окупаційної армії.

Росія планує масштабне вирубування українських лісів у ході повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, посилаючись на листа міністра оборони Сергія Шойгу, який був адресований особисто Володимиру Путіну.

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Цим документом окупанти хочуть отримати від Кремля дозвіл на тотальну вирубку українських лісів, дерев та чагарників.

За даними військової розвідки, Міноборони РФ хоче вирубувати насадження будь-якого віку незалежно від форми власності та категорії земель, на яких вони зростають.

"Невикористана для потреб ЗС РФ деревина буде продана, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта. На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, у зоні найвищого ризику. Тотальна вирубка зелених насаджень та створення екоциду", — йдеться в повідомленні ГУР.

Розвідники нагадують, що востаннє екоцид на території України влаштовували нацистські загарбники, які знищували та вивозили із країни матеріальні, а також природні цінності.

[ + – ] Путін та Шойгу хочуть масово вирубувати українські ліси

Зазначимо, що раніше військова розвідка Міноборони попереджала про можливий теракт на Чорнобильській АЕС. За оперативними даними ГУР, президент РФ Володимир Путін наказав військовослужбовцям готувати диверсію на ЧАЕС, у якій планують звинуватити бійців ЗСУ.

Також повідомлялося, що 14 березня військова розвідка Міноборони опублікувала звіт, у якому попередила, що Росія може застосувати біологічну зброю в Україні. Згідно з аналізом розвідників, Кремль може вдатися до такої спецоперації для виправдання повномасштабного вторгнення своєї армії.