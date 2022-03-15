РФ може застосувати біологічну зброю в Україні під чужим прапором, — Міноборони Британії

За даними військової розвідки, Кремль може провести подібну спецоперацію для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

Війська Російської Федерації можуть застосувати біологічну зброю під чужим прапором на території України. Про це попереджає Міністерство оборони Великобританії з посиланням на звіт своєї розвідки.

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Відомство зазначає, що Росія продовжує звинувачувати Україну в тому, що вона планує застосовувати біологічну чи хімічну зброю, проте доказів своїм словам не надає.

Міноборони Великобританії припускає, що російські війська можуть застосувати озброєння масової поразки під чужим прапором. Розвідники вважають, що Кремль планував залучити біологічну зброю в Україні, щоб виправдати своє повномасштабне вторгнення у сусідню країну.

"Така операція може набути форми інсценованої атаки, інсценованого "виявлення" агентів або боєприпасів або сфабрикованих доказів того, що Україна нібито планує застосувати таку зброю. Атака під чужим прапором майже точно супроводжуватиметься великою дезінформацією, щоб ускладнити розслідування", — йдеться в повідомленні розвідки Королівства, на яку посилається Міністерство оборони.

[ + – ] РФ може використати біологічну зброю в Україні

Зазначимо, що раніше США також попереджали, що Росія може застосувати біологічну зброю в Україні. За даними Білого дому, операція під неправдивим прапором може бути прикриттям для Кремля, який намагається виправдати своє повномасштабне вторгнення.

11 березня Головне управління розвідки МОУ попереджало, що Володимир Путін наказав своїм військовим здійснити теракт на Чорнобильській АЕС. Військова розвідка має інформацію про те, що окупанти під Києвом збирають тіла загиблих українських військовослужбовців, щоб потім видати їх за "ядерних диверсантів".