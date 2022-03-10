Росія може застосувати біологічну зброю проти України, — Псакі

Джен Псакі стверджує, що інформація щодо розробки хімічної зброї в Україні — російський фейк. Він може бути використаний для виправдання подальшої агресії Росії проти України.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія може готувати операцію із застосування біологічної чи хімічної зброї проти України. Це може бути операція під фальшивим прапором з її використанням. Крім того, Псакі додала, що Росія розповсюджує неправдиву інформацію про те, що в Україні розробляється хімічна зброя в американських лабораторіях. Про це вона написала в Twitter.

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За її словами, фейки про біологічну зброю в Україні можуть бути використані, щоб виправдати подальшу невиправдану атаку Росії проти України. Операцію із застосуванням такої зброї Росія може провести під фальшивим прапором, а російську риторику підтримав Китай.

"Тепер, коли Росія зробила ці помилкові заяви, а Китай, очевидно, схвалив цю пропаганду, ми всі повинні стежити, що Росія, можливо, застосує хімічну чи біологічну зброю в Україні або проведе операцію під фальшивим прапором з її використанням. Це чітка закономірність", — написала Джен Псакі.

Прессекретарка Білого дому заявила, що Сполучені Штати повністю дотримуються своїх зобов'язань щодо Конвенції про хімічну та біологічну зброю. Тому вони ніде її не розробляють і не володіють нею. Крім того, Псакі звинуватила Росію у використанні хімічної зброї. Вона нагадала про спробу отруїти опозиційного російського політика Олексія Навального "Новичком". А також підтримці президента Сирії Башара Асада, котрий неодноразово її застосовував.

"Саме Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї, що порушує міжнародне право", — сказала Джен Псакі.

Нагадаємо, 9 березня МЗС КНР закликало США розкрити інформацію про біолабораторії в Україні. Представник Китаю закликав гарантувати безпеку українських біолабораторій, де можуть зберігатися небезпечні віруси.

Раніше заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд підтвердила наявність біолабораторій в Україні. У США побоюються, що російські війська зможуть захопити їх, тому працюють над тим, щоб запобігти цьому.