Китай закликав США розкрити інформацію про біолабораторії в Україні, — МЗС КНР
Представник КНР закликав забезпечити безпеку українських біолабораторій, у яких імовірно можуть бути патогени чуми, сибірки, туляремії, холери й інших смертельно небезпечних хвороб.
Міністр закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь у вівторок заявив, що в Україні існує 26 американських біолабораторій, де зберігаються небезпечні віруси. У зв'язку з цим МЗС КНР закликало Сполучені Штати розкрити докладну інформацію про дані лабораторії та забезпечити їхню безпеку, повідомляє видання China Daily.
За словами Ліцзяня, Міністерство оборони США має абсолютний контроль над цими лабораторіями, і вся дослідницька діяльність мала проводитись під керівництвом США. Тому американська сторона, яка володіє найбільшою кількістю інформації про лабораторії, повинна якнайшвидше розкрити відповідні дані, у тому числі про віруси, що там були, і сутність досліджень над ними, зазначив глава китайського МЗС.
Заради здоров'я та безпеки людей в Україні, сусідніх областях і людей у всьому світі Ліцзянь закликав усі зацікавлені сторони, особливо США, забезпечити безпеку цих лабораторій.
"Які справжні наміри Сполучених Штатів? Що саме вони зробили? Це завжди викликало побоювання в міжнародної спільноти", — сказав Ліцзянь.
Він також додав, що США протягом 20 років блокували створення механізму перевірки Конвенції з біологічної зброї та відмовлялися приймати інспекції біологічних об'єктів усередині та за межами своїх кордонів, що ще більше посилює занепокоєння міжнародної спільноти.
Версія Росії про розташування біолабораторій в Україні
Як розповів офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, під час проведення військової операції в містах України російськими військовими були виявлені лабораторії, які нібито проводили експерименти зі збудниками чуми, сибірки, туляремії, холери й іншими смертельними хворобами. Зокрема, лабораторії в Харкові та Полтаві працювали зі збудниками дифтерії та дизентерії. Він також повідомив, що як тільки Росія почала військове вторгнення 24 лютого, Пентагон занепокоївся про розкриття ведення секретних біологічних експериментів і швидко наказав знищити дослідні зразки.
Начальник радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов повідомив, що в Україні сформувалася мережа з понад 30 біологічних лабораторій, які можна поділити на науково-дослідні та санітарно-епідеміологічні. За його словами, роботи велися за трьома напрямками:
- моніторинг біологічної ситуації в передбачуваних районах розміщення військ блоку НАТО;
- збирання та вивезення в США штамів небезпечних мікроорганізмів;
- проведення науково-дослідних робіт із вивчення потенційних агентів біологічної зброї, специфічних для даного регіону, які мають природні осередки та здатні передаватися людині.
Нагадаємо, що заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд погодилася з тим, що в Україні є біологічні дослідні лабораторії. Вона заявила, що оскільки США не можуть наразі забезпечити безпеку цих лабораторій, то зараз проводяться всі необхідні заходи, щоб вся інформація не потрапила до рук російської армії.