Китай закликав США розкрити інформацію про біолабораторії в Україні, — МЗС КНР

Представник КНР закликав забезпечити безпеку українських біолабораторій, у яких імовірно можуть бути патогени чуми, сибірки, туляремії, холери й інших смертельно небезпечних хвороб.

Міністр закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь у вівторок заявив, що в Україні існує 26 американських біолабораторій, де зберігаються небезпечні віруси. У зв'язку з цим МЗС КНР закликало Сполучені Штати розкрити докладну інформацію про дані лабораторії та забезпечити їхню безпеку, повідомляє видання China Daily.

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За словами Ліцзяня, Міністерство оборони США має абсолютний контроль над цими лабораторіями, і вся дослідницька діяльність мала проводитись під керівництвом США. Тому американська сторона, яка володіє найбільшою кількістю інформації про лабораторії, повинна якнайшвидше розкрити відповідні дані, у тому числі про віруси, що там були, і сутність досліджень над ними, зазначив глава китайського МЗС.

Заради здоров'я та безпеки людей в Україні, сусідніх областях і людей у всьому світі Ліцзянь закликав усі зацікавлені сторони, особливо США, забезпечити безпеку цих лабораторій.

"Які справжні наміри Сполучених Штатів? Що саме вони зробили? Це завжди викликало побоювання в міжнародної спільноти", — сказав Ліцзянь.

Він також додав, що США протягом 20 років блокували створення механізму перевірки Конвенції з біологічної зброї та відмовлялися приймати інспекції біологічних об'єктів усередині та за межами своїх кордонів, що ще більше посилює занепокоєння міжнародної спільноти.

Версія Росії про розташування біолабораторій в Україні

Як розповів офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, під час проведення військової операції в містах України російськими військовими були виявлені лабораторії, які нібито проводили експерименти зі збудниками чуми, сибірки, туляремії, холери й іншими смертельними хворобами. Зокрема, лабораторії в Харкові та Полтаві працювали зі збудниками дифтерії та дизентерії. Він також повідомив, що як тільки Росія почала військове вторгнення 24 лютого, Пентагон занепокоївся про розкриття ведення секретних біологічних експериментів і швидко наказав знищити дослідні зразки.

Начальник радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов повідомив, що в Україні сформувалася мережа з понад 30 біологічних лабораторій, які можна поділити на науково-дослідні та санітарно-епідеміологічні. За його словами, роботи велися за трьома напрямками:

моніторинг біологічної ситуації в передбачуваних районах розміщення військ блоку НАТО;

збирання та вивезення в США штамів небезпечних мікроорганізмів;

проведення науково-дослідних робіт із вивчення потенційних агентів біологічної зброї, специфічних для даного регіону, які мають природні осередки та здатні передаватися людині.

Нагадаємо, що заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд погодилася з тим, що в Україні є біологічні дослідні лабораторії. Вона заявила, що оскільки США не можуть наразі забезпечити безпеку цих лабораторій, то зараз проводяться всі необхідні заходи, щоб вся інформація не потрапила до рук російської армії.