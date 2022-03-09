Китай призвал США раскрыть информацию о биолабораториях в Украине, — МИД КНР

Представитель КНР призвал обеспечить безопасность украинских биолабораторий, в которых вероятно могут находиться патогены чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельно опасных болезней.

Министр иностранных дел Китая Чжао Лицзянь во вторник заявил, что в Украине существует 26 американских биолабораторий, в которых хранятся опасные вирусы. В связи с этим МИД КНР призвал Соединенные Штаты раскрыть подробную информацию о данных лабораториях и обеспечить их безопасность, сообщает издание China Daily.

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По словам Лицзяня, Министерство обороны США имеет абсолютный контроль над этими лабораториями, и вся исследовательская деятельность должна была проводиться под руководством США. Поэтому американская сторона, обладающая наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними, отметил глава китайского МИД.

Ради здоровья и безопасности людей в Украине, соседних областях и людей во всем мире Лицзянь призвал все заинтересованные стороны, особенно США, обеспечить безопасность этих лабораторий.

"Каковы настоящие намерения Соединенных Штатов? Что именно они сделали? Это всегда вызывало опасения у международного сообщества", — сказал Лицзянь.

Он также добавил, что США в течение 20 лет блокировали создание механизма проверки Конвенции по биологическому оружию и отказывались принимать инспекции биологических объектов внутри и за пределами своих границ, что еще больше усугубляет озабоченность международного сообщества.

Версия России о нахождении биолабораторий в Украине

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, во время проведения военной операции в городах Украины, российскими военными были обнаружены лаборатории, которые якобы проводили эксперименты с возбудителями чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и другими смертельными болезнями. В частности, лаборатории в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии и дизентерии. Он также сообщил, что как только Россия начала военной вторжение 24 февраля, Пентагон забеспокоился о раскрытии ведения секретных биологических экспериментов и быстро приказал уничтожить опытные образцы.

Начальник радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в Украине сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. По его словам работы велись по трем направлениям:

мониторинг биологической обстановки в предполагаемых районах размещения войск блока НАТО;

сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов;

проведение научно-исследовательских работ по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, имеющих природные очаги и способных передаваться человеку.

Напомним, что Заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд согласилась с тем, что в Украине есть биологические исследовательские лаборатории. Она заявила, что поскольку США не могут в данный момент обеспечить безопасность этих лабораторий, то сейчас проводятся все необхлодимые меры, чтобы вся информация не попала в руки российской армии.