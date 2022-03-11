Путін наказав готувати теракт на ЧАЕС, — ГУР Міноборони

За даними військової розвідки, для звинувачення України в катастрофі окупанти збирають під Києвом тіла загиблих українських військовослужбовців, яких можуть видати за "диверсантів".

Російські війська одержали наказ від президента Володимира Путіна про підготовку теракту на Чорнобильській АЕС, яка зараз перебуває під контролем окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Відомство стверджує, що на території ЧАЕС окупанти планують здійснити техногенну катастрофу, відповідальність за яку намагатимуться перекласти на Київ.

ГУР Міноборони нагадує, що внаслідок бойових дій Чорнобильська АЕС знеструмлена та відключена від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергетики. Російські війська відмовили Україні надати доступ до станції українським спеціалістам, а натомість президент країни-агресора Олександр Лукашенко відправив туди "білоруських експертів". За даними воєнної розвідки, серед "фахівців" на ЧАЕС зайшли російські диверсанти, яким Володимир Путін доручив організувати теракт.

Розвідники припускають, що російський президент, не отримавши бажаного результату від наземної операції, вирішив вдатися до ядерного шантажу.

"Для імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонова в Гостомелі були помічені російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує ймовірність, що їх видадуть за вбитих диверсантів у зоні ЧАЕС", — ідеться в повідомленні відомства.

[ + – ] Путін наказав військовим готувати теракт на ЧАЕС, — ГУР Міноборони

Нагадаємо, 10 березня СБУ попереджала про те, що російські війська можуть підірвати склади з аміаком у Харківській області. Як зазначає спецслужба, в організації диверсій на стратегічному об'єкті окупанти планують звинуватити Україну та військовослужбовців ЗСУ.

9 березня Білий дім також попереджав, що Росія може використати біологічну зброю проти України.