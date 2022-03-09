"У нас є 48 годин": гендиректор ЧАЕС розповів, чим небезпечне знеструмлення станції

До журналістів потрапила записка гендиректора ДП "Чорнобильська атомна електростанція" Валерія Сейди, у якій той попереджає, якщо не повернути електропостачання підприємства, буде втрачено контроль за ядерно-небезпечними об'єктами.

Усі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмлені, оскільки сталося аварійне відключення останньої лінії електропередач, що веде до об'єкту. Включено аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки, але їх роботи вистачить лише на 48 годин, повідомляє Радіо Свобода.

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Дві доби залишилося в "Укренерго" для усунення пошкодження високовольтної лінії електропостачання, яка веде до ЧАЕС. Про це свідчить записка в.о. генерального директора ДП "Чорнобильська атомна електростанція" Валерія Сейди, яка опинилася в розпорядженні журналістів.

Це також підтверджують в "Енергоатомі" та Державній інспекції ядерного регулювання.

У доповідній записці Сейда зазначив, що палива дизельного генератора вистачить на 48 годин, після чого контроль над ядерними об'єктами буде втрачено, та повідомив, що необхідно забезпечити зелені коридори для відновлення електропостачання.

В "Укренерго" журналістам повідомили, що вже намагалися здійснювати виїзд у зону відчуження для усунення пошкодження перших двох високовольтних ліній, проте через постійні обстріли та залякування з боку російських військових не змогли провести ремонт.

"9.03.2022. О 11:22 сталося аварійне відключення ВЛ-750 Київська-ЧАЕС (єдине джерело). Всі об'єкти ЧАЕС знеструмлені, включені аварійні дизельні генератори для електропостачання тільки систем, важливих для безпеки. Дизельного пального вистачає для роботи дизельного генератора тільки на 48 годин.

Після цього контроль за ядерно-небезпечними об'єктами буде повністю втрачено. За інформацією диспетчерського центру, причиною знеструмлення є порив лінії електропередачі, місце пориву поки що невідоме. Для відновлення електропостачання необхідно терміново надати коридори для ремонтних бригад", — ідеться в записці Сейди.

[ + – ] Записка Валерія Сейди, в.о. директора ЧАЕС

В "Укренерго" журналістам повідомили, що перший виїзд для виявлення пошкодження високовольтних ліній фахівці здійснили ще 4 березня.

"Встановили все та їхали, щоб повернутися з обладнанням і відремонтувати. На блокпосту окупанти влаштували залякування, погрози, дали автоматну чергу над головами нашої ремонтної бригади та сказали, що якщо вони повернуться, то їх розстріляють. Більше нас не пускають", – повідомила глава департаменту комунікацій і міжнародної співпраці "Укренерго" Марія Цатурян.

Наразі "Укренерго" просить про організацію зеленого коридору. "Наскільки я знаю, там зараз тривають обстріли. Ми постійно перебуваємо в переговорах. Це критично важливо, щоб окупанти надали доступ до мереж і можливість полагодити лінії", – каже Цатурян.

У зоні Чорнобильської АЕС розташовано кілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об'єкт "Укриття" – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, збудована після вибуху 4-го реактора.

В "Енергоатомі" повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних зборок, які потребують постійного охолодження.

"Воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не будуть виробляти охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне парування та вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", – повідомив представник "Енергоатому".

"Інший важливий об'єкт – це НБК (новий безпечний конфаймент), зведений над укриттям зруйнованого в результаті краху 4-го енергоблока. Він вимагає примусової вентиляції та підтримання в ньому тиску, нижчого за атмосферний, для запобігання виходу радіоактивних речовин за його межі. Для цього потрібна робота спеціальних вентиляторів, а вони повинні мати електричне живлення.

Друге – це система пожежогасіння, яка також потребує електричного живлення”, – повідомив колишній президент “Енергоатому” Юрій Недашковський.

"На жаль, слід констатувати, що від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), крім загальних стурбованих заяв, дієвої допомоги в цих питаннях не спостерігається. Наразі, наскільки я знаю, фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки виконують термінові розрахунки щодо визначення запасу часу на відновлення енергопостачання на майданчику ЧАЕС", – додав Недашковський.

МАГАТЕ повністю втратило контроль над автоматизованою системою радіаційного контролю, що унеможливило контроль над рівнем радіації в зоні відчуження. Пізніше цю інформацію підтвердили в Держатомрегулюванні.

Раніше Фокус повідомляв, що перша інформація про появу російських військ на околицях ЧАЕС почала надходити 24 лютого 2022 року. Пізніше почали надходити повідомлення про те, що в зоні ЧАЕС підвищився рівень радіаційного випромінювання.