Захоплення росіянами ЧАЕС поки що не підтвердилося

За непідтвердженими даними, російські окупаційні війська захопили Чорнобильську станцію та утримують співробітників у заручниках.

Радниця командувача Сухопутних військ України Олена Шевцова повідомила, що російські окупаційні війська захопили Чорнобильську станцію та взяли її співробітників у заручники. Через деякий час Шевцова відредагувала свій пост, уточнивши, що відомості поки що не підтверджені. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Насамперед президент України Володимир Зеленський попереджав, що російські війська намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

"Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася знову. Це оголошення війни всій Європі", — написав президент у своєму посту.

Нагадаємо, що українські військові не стали розстрілювати взятих у полон російських військовослужбовців на харківській об'їзній дорозі. За словами свідка цих подій, молодих російських солдатів залишили живими після бою і відпустили, оскільки вони являли собою жалюгідне видовище.

Раніше Фокус розбирався в тому, які санкції будуть за вторгненням РФ в Україну. Пакет антиросійських санкцій, передбачених за вторгнення на територію України, включає відключення Росії від SWIFT, призупинення експорту високотехнологічних товарів, а також скасування віз.

Міжнародна громадськість готує жорстку відповідь, щоб стримати військову агресію Росії проти України. Найбільш ефективним є відключення країни-агресора від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Нагадаємо, що під Черніговом взвод російських розвідників здався в полон. Затримані заявили, що вони не знали, що їх відправляють на війну, а про наступ на Україну їм стало відомо тільки вчора.