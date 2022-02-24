Захват россиянами ЧАЭС пока не подтвердился

По неподтвержденным данным, российские оккупационные войска захватили Чернобыльскую станцию и удерживают сотрудников в заложниках.

Советница командующего Сухопутних войск Украины Алена Шевцова сообщила, что российские оккупационные войска захватили Чернобыльскую станцию и взяли ее сотрудников в заложники. Спустя некоторое время Шевцова отредактировала свой пост, уточнив, что сведения пока еще не подтверждены. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Прежде президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

"Наши защитники отдают жизни, чтобы трагедия 86-го года не повторилась вновь. Это объявление войны всей Европе", — написал президент в своем посте.

Напомним, что украинские военные не стали расстреливать взятых в плен российских военнослужащих на харьковской объездной дороге. По словам свидетеля этих событий, молодых российских солдат оставили в живых после боя и отпустили, так как они представляли из себя жалкое зрелище.

Ранее Фокус разбирался в том, какие санкции последуют за вторжением РФ в Украину. Пакет антироссийских санкций, предусмотренных за вторжение на территорию Украины, включает в себя отключение России от SWIFT, приостановку экспорта высокотехнологичных товаров, а также отмену виз.

Международная общественность готовит жесткий ответ, чтобы попытаться сдержать военную агрессию России против Украины. Наиболее эффективным представляется отключении страны-агрессора от международной платежной системы SWIFT.

Напомним, что под Черниговом взвод российских разведчиков сдался в плен. Задержанные заявили, что они не знали, что их отправляют на войну, а о планирующемся наступлении на Украину им стало известно только вчера.