"Пацаны молодые, плачут. Наши не стали их даже расстреливать" - очевидец о бое на харьковской трассе (видео)

Очевидец произошедших на харьковской объездной дороге событий говорит, что молодых российских солдат, оставшихся в живых после боя, украинские военнослужащие отпустили, поскольку те представляли из себя жалкое зрелище.

Подбитые танки россиян усеяли харьковскую трассу. Один из очевидцев событий рассказал иностранному корреспонденту, что российская техника горит, а оставшиеся в живых россияне убежали. Об этом идет речь в репортаже.

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Иностранный корреспондент подошел к одному из местных жителей, и тот объяснил, что находившиеся в бронетехнике российские солдаты были молодыми, и плакали. "Наши их отпустили", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что на харьковской трассе днем 24 февраля 2022 года были уничтожены четыре российских танка. В совокупности с другими потерями, которые понес противник в этот день, ВСУ нанесли продвигающимся российским войскам значительный урон в живой силе и технике.

До этого, бои в районе харьковской объездной дороги шли всю середину дня, но вторжение, в конце концов, было отбито украинскими военными.