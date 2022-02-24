"Пацани молоді, плачуть. Наші не стали навіть розстрілювати" — очевидець про бій на харківській трасі (відео)

Очевидець подій, що відбулися на харківській об'їзній дорозі, каже, що молодих російських солдатів, що залишилися живими після бою, українські військовослужбовці відпустили, оскільки ті були жалюгідним видовищем.

Підбиті танки росіян усіяли харківську трасу. Один з очевидців подій розповів іноземному кореспонденту, що російська техніка горить, а росіяни, що залишилися живими, втекли. Про це йдеться у репортажі.

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Іноземний кореспондент підійшов до одного з місцевих жителів, і той пояснив, що російські солдати, що були в бронетехніці, були молодими, і плакали. "Наші їх відпустили", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що на харківській трасі вдень 24 лютого 2022 року було знищено чотири російські танки. У сукупності з іншими втратами, які зазнав противник у цей день, ЗСУ завдали російським військам значну шкоду в живій силі і техніці.

До цього бої поблизу харківської об'їзної дороги йшли всю середину дня, але вторгнення, врешті-решт, відбили українські військові.