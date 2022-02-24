Санкции — Путину: эксперты о том, какими должны быть санкции против РФ

После вторжения на территорию Украины Россию ждет отключение от SWIFT, приостановка экспорта высокотехнологичных товаров, отмена виз и др.

Цивилизованный мир готовится принять жесткие санкции для сдерживания военной агрессии России против Украины. В частности, из стран Балтии раздаются призывы об отключении страны-оккупанта от международной платежной системы SWIFT, что может ощутимо ударить по финансовому сектору РФ. В четверг 22 февраля лидеры ЕС анонсировали утверждение нового пакета санкций, предусматривающего блокирование для РФ доступа к технологиям и рынкам, замораживание российских активов и т.д.

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"Запрет экспорта американских технологий может ударить по стране-агрессору очень сильно, почти критично, — считает Игорь Чудовский управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры". — это означает прекращение поставок в РФ электроники, автомобилей, бытовой техники и т.д. Производство российских космических спутников, собираемых в Тайване с помощью американских технологий, тоже окажется под угрозой прекращения".

Даже если эти меры не подействуют на руководство РФ, по мнению собеседника Фокуса, рано или поздно граждане страны-агрессора не выдерживают значительного ухудшения уровня жизни и начнут организовывать протесты, более действенные, чем ранее.

Уже введены санкции против Северного потока, как заявляют в России, агрессора не пугают. Однако, как отмечает политолог Виктор Таран, в Европе обсуждают принципиальный отказ от покупки любых российских энергоносителей, что станет болезненным ударом для российской экономики.

"Путин перешел границу, после которой цивилизованный мир должен задействовать "адские" санкции, — считает Таран. — И важно, чтобы эти санкции касались не только окружения Путина, а каждый россиянин ощутил на себе ответственность за агрессию против Украины".

По мнению эксперта, к такому эффекту приведут санкции против Сбербанка России, в котором практически у каждого россиянина есть хотя бы один счет, вклад или кредит. Поэтому наложение санкций на это финучреждение почувствует все население страны-оккупанта.

Следующее болезненное направление – закрытие для россиян границ цивилизованного мира. Балтия, Польша, Чехия и Бельгия уже объявили об упразднении виз для граждан РФ. Однако Таран отмечает, что нужно не ограничиваться отмены виз, а "депортировать россиян обратно в их гетто".

"Это должно побуждать россиян надавить на Путина, – отмечает политолог. — Однако, чтобы санкции подействовали таким образом, нужно длительное время, в течение которого украинские вооруженные силы должны крепко держать оборону и наносить серьезные удары по оккупантам".