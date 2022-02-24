Санкції — Путіну: експерти розповіли, якими повинні бути санкції проти РФ

Після вторгнення РФ на територію України на Росію чекає відключення від SWIFT, призупинення експорту високотехнологічних товарів, скасування віз та інше.

Цивілізований світ готується вжити найжорсткіші санкції для стримання військової агресії Росії проти України. Зокрема, з країн Балтії лунають заклики про відключення країни-окупанта від міжнародної платіжної системи SWIFT, що може відчутно вдарити по фінансовому сектору РФ. У четвер 22 лютого лідери ЄС анонсували затвердження нового пакету санкцій, який передбачає блокування для РФ доступу до технологій та ринків, заморожування російських активів та інше.

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"Заборона експорту американських технологій може вдарити по країні-агресору дуже сильно, майже критично, — вважає Ігор Чудовський, керівний партнер адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери". — Це означає припинення постачання в РФ електроніки, автомобілів, побутової техніки тощо. Виробництво російських космічних супутників, що збираються в Тайвані за допомогою американських технологій, також під загрозою припинення".

Навіть якщо ці міри не подіють на керівництво РФ, на думку співрозмовника Фокуса, рано чи пізно громадяни країни-агресора не витримують значного погіршення рівня життя й почнуть організовувати протести, значно дієвіші ніж раніше.

Уже введені санкції проти "Північного потоку-2", як заявляють у Росії, агресора не лякають. Проте, як зазначає політолог Віктор Таран, в Європі обговорюють принципову відмову від купівлі будь-яких російських енергоносіїв, що стане болючим ударом для російської економіки.

"Путін перейшов межу, після якої цивілізований світ повинен ввести "пекельні" санкції, — вважає Таран. — І важливо, щоб ці санкції стосувалися не лише оточення Путіна, а кожен росіянин відчув на собі відповідальність за російську агресію проти України".

На думку експерта, до такого ефекту призведуть санкції проти Сбербанку Росії, у якому практично в кожного росіянина є хоча б один рахунок, вклад або кредит. Тому накладання санкцій на цю фінустанову відчує все населення країни-окупанта.

Наступний болючий напрямок — закриття для росіян кордонів цивілізованого світу. Балтія, Польща, Чехія й Бельгія вже оголосили про скасування віз для громадян РФ. Проте, Таран наголошує, що потрібно не обмежуватись скасування віз, а "депортувати росіян назад у їхнє гетто".

"Це повинно спонукати росіян натиснути на Путіна, — зазначає політолог. — Проте, щоб санкції подіяли таким чином, потрібен тривалий час, протягом якого українські збройні сили повинні міцно тримати оборону й наносити серйозні удари по окупантах".