У зоні ЧАЕС, яку контролює армія РФ, підвищився рівень випромінювання, — Держінспекція

Підвищення показників у відомстві пов'язують із тим, що важка військова техніка зрушила верхній шар ґрунту, через що радіаційний пил потрапив у повітря.

У зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, яка перебуває під контролем армії РФ, зафіксували збільшення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. Про це повідомляє пресслужба Держінспекції ядерного регулювання.

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Про збільшення випромінювання в зоні ЧАЕС свідчать дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, яку можна аналізувати онлайн.

Як повідомили в Держінспекції, через окупацію території й бойові дії, які продовжуються, зараз не можна встановити причину збільшення показників.

[ + – ] У зоні ЧАЕС зафіксували збільшення гама-випромінювання

Пізніше в Державній інспекції пояснили підвищення випромінювання в зоні ЧАЕС тим, що важка військова техніка порушила верхній шар ґрунту, через що в повітря піднявся радіоактивний пил.

У відомстві заспокоїли українців і запевнили, що стан ядерних установок та інших стратегічних об'єктів, захопленої росіянами атомної електростанції, в нормі.

[ + – ] Держінспекція оголосила про збільшення гамма-випромінювання у зоні ЧАЕС

Нагадаємо, 24 лютого в зоні відчуження проходили бої між підрозділами ЗСУ та російською армією. Радниця головнокомандувача Сухопутних військ повідомляла, що окупанти взяли під контроль ЧАЕС та утримують у полоні персонал атомної станції.

Вранці 25 лютого українським військовослужбовцям вдалося знищити колону російської техніки під Гостомелем.