У зоні ЧАЕС, яку контролює армія РФ, підвищився рівень випромінювання, — Держінспекція
Підвищення показників у відомстві пов'язують із тим, що важка військова техніка зрушила верхній шар ґрунту, через що радіаційний пил потрапив у повітря.
У зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, яка перебуває під контролем армії РФ, зафіксували збільшення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. Про це повідомляє пресслужба Держінспекції ядерного регулювання.
Про збільшення випромінювання в зоні ЧАЕС свідчать дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, яку можна аналізувати онлайн.
Як повідомили в Держінспекції, через окупацію території й бойові дії, які продовжуються, зараз не можна встановити причину збільшення показників.
Пізніше в Державній інспекції пояснили підвищення випромінювання в зоні ЧАЕС тим, що важка військова техніка порушила верхній шар ґрунту, через що в повітря піднявся радіоактивний пил.
У відомстві заспокоїли українців і запевнили, що стан ядерних установок та інших стратегічних об'єктів, захопленої росіянами атомної електростанції, в нормі.
Нагадаємо, 24 лютого в зоні відчуження проходили бої між підрозділами ЗСУ та російською армією. Радниця головнокомандувача Сухопутних військ повідомляла, що окупанти взяли під контроль ЧАЕС та утримують у полоні персонал атомної станції.
Вранці 25 лютого українським військовослужбовцям вдалося знищити колону російської техніки під Гостомелем.