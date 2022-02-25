В зоне ЧАЭС, которую контролирует армия РФ, повысился уровень излучения, — Госинспекция

Повышение показателей в ведомстве связывают с тем, что тяжелая военная техника нарушила верхний слой почвы, из-за чего радиационная пыль попала в воздух.

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, которая находится под контролем армии РФ, зафиксировано увеличение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения. Об этом предупреждает пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования.

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Об увеличении излучения в зоне ЧАЭС свидетельствуют данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, которую можно анализировать в режиме онлайн.

Как сообщили в Госинспекции, из-за оккупации территории и продолжающихся боевых действий сейчас нельзя установить причину увеличения показателей.

[ + – ] В зоне ЧАЭС зафиксировано увеличение гамма-излучения

Позже в Государственной инспекции объяснили повышение излучения в зоне ЧАЭС тем, что тяжелая военная техника нарушила верхний слой почвы, из-за чего в воздух поднялась радиоактивная пыль.

В ведомстве успокоили украинцев и заверили, что состояние ядерных установок и других стратегических объектов захваченной россиянами атомной электростанции в норме.

[ + – ] Госинспекция объявила увеличение гамма-излучения в зоне ЧАЭС

Напомним, 24 февраля в зоне отчуждения проходили бои между подразделениями ВСУ и российской армией. Советница главнокомандующего Сухопутних войск сообщала, что оккупанты взяли под контроль ЧАЭС и удерживают в плену персонал атомной станции.

Утром 25 февраля украинским военнослужащим удалось уничтожить колонну российской техники под Гостомелем.