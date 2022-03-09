"У нас есть 48 часов": гендиректор ЧАЭС рассказал, чем опасно обесточивание станции

К журналистам попала записка гендиректора ГП "Чернобыльская атомная электростанция" Валерия Сейды, в которой тот предупреждает — если не вернуть электроснабжение предприятия, будет потерян контроль за ядерно-опасными объектами.

Все объекты Чернобыльской атомной электростанции обесточены, поскольку произошло аварийное отключение последней линии электропередач, ведущей к объекту. Включены аварийные дизельные генераторы для электроснабжения систем, важных для безопасности, но их работы хватит всего на 48 часов, сообщает радио Свобода.

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Двое суток осталось у "Укрэнерго" для устранения повреждения высоковольтной линии электроснабжения, ведущей в ЧАЭС. Об этом свидетельствует записка и.о. генерального директора ГП "Чернобыльская атомная электростанция" Валерия Сейды, которая оказалась в распоряжении журналистов.

Это также подтверждают в "Энергоатоме" и Государственной инспекции ядерного регулирования.

В докладной записке Сейда отметил, что топлива дизельного генератора хватит на 48 часов, после чего контроль над ядерными объектами будет потерян, и сообщил, что необходимо обеспечить зеленые коридоры для восстановления электроснабжения.

В "Укрэнерго" журналистам сообщили, что уже пытались осуществлять выезд в зону отчуждения для устранения повреждения первых двух высоковольтных линий, однако из-за постоянных обстрелов и запугивания со стороны российских военных не смогли провести ремонт.

"9.03.2022. В 11:22 произошло аварийное отключение ВЛ-750 Киевская-ЧАЭС (единственный источник). Все объекты ЧАЭС обесточены, включены аварийные дизельные генераторы для электроснабжения только систем, важных для безопасности. Дизельного горючего хватает для работы дизельного генератора только на 48 часов.

После этого контроль за ядерно-опасными объектами будет полностью утрачен. По информации от диспетчерского центра, причиной обесточивания является порыв линии электропередачи, место порыва пока неизвестно. Для восстановления электроснабжения необходимо срочно предоставить коридоры для ремонтных бригад", — говорится в записке Сейды.

[ + – ] Записка Валерия Сейды, и.о. директора ЧАЭС

В "Укрэнерго" журналистам сообщили, что первый выезд для обнаружения повреждения высоковольтных линий специалисты совершили еще 4 марта.

"Установили все и ехали, чтобы вернуться с оборудованием и отремонтировать. На блокпосту кафиры устроили устрашения, угрозы, дали автоматную очередь над головами нашей ремонтной бригады и сказали, что если они вернутся, то их расстреляют. Больше нас не пускают", – сообщила глава департамента коммуникаций и международного сотрудничества "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Сейчас Укрэнерго просит об организации зеленого коридора. "Насколько я знаю, там сейчас идут обстрелы. Мы постоянно находимся в переговорах. Это критически важно, чтобы оккупанты предоставили доступ к сетям и возможность починить линии", – говорит Цатурян.

В зоне Чернобыльской АЭС расположено несколько хранилищ отработанного ядерного топлива, а также объект "Укрытие" – изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком ЧАЭС, построенное после взрыва 4-го реактора.

В "Энергоатоме" сообщили, что на хранилище хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, нуждающихся в постоянном охлаждении.

"Оно возможно только при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы", – сообщил представитель "Энергоатома".

"Другой важный объект – это НБК (новый безопасный конфаймент), возведенный над укрытием разрушенного в результате крушения 4-го энергоблока. Он требует принудительной вентиляции и поддержания в нем давления ниже атмосферного для предотвращения выхода радиоактивных веществ за его пределы. Для этого нужна работа специальных вентиляторов, а они должны иметь электрическое питание.

Второе – это система пожаротушения, которая также нуждается в наличии электрического питания", – сообщил бывший президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

"К сожалению, следует констатировать, что от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), кроме общих озабоченных заявлений, действенной помощи в этих вопросах не наблюдается. Сейчас, насколько я знаю, специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности выполняют срочные расчеты на предмет определения запаса времени на восстановление энергоснабжения на площадке ЧАЭС", – добавил Недашковский.

МАГАТЭ полностью потеряло контроль над автоматизированной системой радиационного контроля, что сделало невозможным контроль над уровнем радиации в зоне отчуждения. Позже эту информацию подтвердили в Госатомрегулировании.

Ранее Фокус сообщал, что первая информация о появлении российских войск в окрестностях ЧАЭС начала поступать 24 февраля 2022 года. Позднее начали поступать сообщения о том, что в зоне ЧАЭС повысился уровень радиационного излучения.