За даними спецслужби, в організації диверсій окупанти звинуватить Україну та військовослужбовців ЗСУ.

Служба безпеки України стверджує, що російські війська можуть готувати диверсії на складах аміаку на Харківщині з метою дискредитації ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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Силовики звертають увагу на те, як Росія намагається виправдати вчорашній авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі, жертвами якого стали троє людей. За інформацією СБУ, Москва запускає різні фейки, стверджуючи, що медустанови давно не працювали, і на їхній території була "військова база".

У цьому контексті, за інформацією відомства, Росія всерйоз розглядає можливість підриву складів аміаку в Харківській області з метою подальшої дискредитації українських військовослужбовців і звинувачення ЗСУ в диверсіях.

"Держава-терорист виробляє фейки, щоб виправдати свої звірства та звинуватити в них Україну. За нашими даними, опрацьовуються варіанти скоєння й інших провокацій", — ідеться в повідомленні СБУ.

[ + – ] Війська РФ можуть підірвати склади з аміаком у Харківській області, — СБУ

Зазначимо, що 9 березня прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила про можливе використання Росією біологічної зброї в Україні. За її словами, Москва запускає фейки про створення Києвом хімічної зброї для виправдання своєї подальшої агресії проти українців.

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс також стурбована тим, що Росія може застосувати хімічну зброю проти України. За її словами, використання цього виду озброєння стане фатальною помилкою для Москви.