Великобританія стурбована потенційним застосуванням РФ хімічної зброї в Україні

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що це було б "серйозною помилкою" Москви.

Великобританія "дуже стурбована" потенційним застосуванням Росією хімічної зброї в Україні, заявила міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс, повідомляє The Guardian.

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Голова МЗС Великобританії впевнена, що застосування Росією хімічної зброї було б "серйозною помилкою".

"Ми дуже стурбовані можливим застосуванням хімічної зброї. Ми вже бачили, як Росія застосовувала цю зброю на полях конфліктів, але це було б серйозною помилкою з боку Росії, що посилює серйозні помилки, які вже вчинив Путін", — зазначила Трасс.

Також Трасс заявила, що Великобританія "абсолютно" вірить у те, що в Україні було скоєно військові злочини, і закликала до "жорсткої міжнародної відповіді".

"Ми абсолютно впевнені, що скоюються військові злочини. Ми передали справу до міжнародного кримінального суду разом із 37 іншими країнами", — сказала міністерка.

Також вона додала, що Великобританія подвоює санкції проти країни-агресора, зокрема щодо російських банків, а також у Сполученому Королівстві здійснюється відмова від нафти з Росії.

"Але нам потрібно робити більше з нашими союзниками, тому що Путін має програти в Україні. Це життєво важливо. І це просто жахливо, страждання, які ми бачимо на вулицях України", — сказала Трасс.

Зазначимо, що раніше в адміністрації президента США також заявили, що Москва може застосувати в Україні хімічну зброю. Про це у Twitter написала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Тепер коли Росія зробила ці неправдиві заяви, а Китай, мабуть, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні стежити за тим, що Росія може застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або провести операцію під фальшивим прапором із її використанням. Це чітка закономірність", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Твіт Джен Псакі

Раніше Фокус повідомляв, що Росія бомбить Чернігів забороненими запальними авіабомбами. Дослідники Conflict Intelligence Team дійшли висновку, що для авіаударів використовуються бомби, заборонені Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.