Великобританія стурбована потенційним застосуванням РФ хімічної зброї в Україні
Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що це було б "серйозною помилкою" Москви.
Великобританія "дуже стурбована" потенційним застосуванням Росією хімічної зброї в Україні, заявила міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс, повідомляє The Guardian.
Голова МЗС Великобританії впевнена, що застосування Росією хімічної зброї було б "серйозною помилкою".
"Ми дуже стурбовані можливим застосуванням хімічної зброї. Ми вже бачили, як Росія застосовувала цю зброю на полях конфліктів, але це було б серйозною помилкою з боку Росії, що посилює серйозні помилки, які вже вчинив Путін", — зазначила Трасс.
Також Трасс заявила, що Великобританія "абсолютно" вірить у те, що в Україні було скоєно військові злочини, і закликала до "жорсткої міжнародної відповіді".
"Ми абсолютно впевнені, що скоюються військові злочини. Ми передали справу до міжнародного кримінального суду разом із 37 іншими країнами", — сказала міністерка.
Також вона додала, що Великобританія подвоює санкції проти країни-агресора, зокрема щодо російських банків, а також у Сполученому Королівстві здійснюється відмова від нафти з Росії.
"Але нам потрібно робити більше з нашими союзниками, тому що Путін має програти в Україні. Це життєво важливо. І це просто жахливо, страждання, які ми бачимо на вулицях України", — сказала Трасс.
Зазначимо, що раніше в адміністрації президента США також заявили, що Москва може застосувати в Україні хімічну зброю. Про це у Twitter написала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
"Тепер коли Росія зробила ці неправдиві заяви, а Китай, мабуть, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні стежити за тим, що Росія може застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або провести операцію під фальшивим прапором із її використанням. Це чітка закономірність", — йдеться в повідомленні.
Раніше Фокус повідомляв, що Росія бомбить Чернігів забороненими запальними авіабомбами. Дослідники Conflict Intelligence Team дійшли висновку, що для авіаударів використовуються бомби, заборонені Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.