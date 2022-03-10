Росія бомбить Чернігів забороненими запальними авіабомбами, — дослідники CIT (фото)

Дослідники CIT дійшли висновку, що для авіаударів використовуються бомби, заборонені Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Збройні сили РФ використовують запальні авіабомби, заборонені міжнародним правом. Такого висновку дійшли дослідники Conflict Intelligence Team, проаналізувавши відео ДСНС України.

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Державна служба надзвичайних ситуацій України опублікувала відео роботи рятувальників, які розмінують боєприпас, що не вибухнув, у Чернігові. Дослідники ідентифікували авіабомбу. Виявилося, що це уламково-фугасно-запальна авіабомба ОФЗАБ-500.

Стаття 2.2 Протоколу 3 Конвенції про конкретні види звичайної зброї прямо забороняє використовувати запалювальні боєприпаси, що доставляються повітрям, по військових об'єктах у районах зосередження цивільного населення.

При цьому це вже не вперше, коли дослідники фіксують таку бомбу. 5 березня після збиття Су-34 спостерігали бомби ОФЗАБ-500. Тоді автори не були впевнені, що бомби мали скинути саме на Чернігів. Імовірно, вони впали разом із винищувачем.

Також було опубліковано фото ДСНС, на яких видно уламки забороненого виду авіабомби. Після неї в дослідників не залишилося сумнівів, що ця авіабомба із запалювальною дією використовувалася для бомбардування Чернігова.

Фото: conflict intelligence team

Пілот збитого Су-34 майор Красноярцев говорив, що вони завдають авіаударів за координатами. Для ударів застосовують некеровані авіабомби.

Нагадаємо, засновник CIT Руслан Левієв заявив, що два плани Путіна вже провалилися в Україні. Раніше дослідники показали, що армія РФ обстрілювала Миколаїв касетними боєприпасами.