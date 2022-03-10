Россия бомбит Чернигов запрещенными зажигательными авиабомбами, - исследователи CIT (фото)

Исследователи CIT пришли к выводу, что для авиаударов используются бомбы, запрещенные Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Вооруженные силы РФ используют зажигательные авиабомбы, которые запрещены международным правом. К такому выводу пришли исследователи Conflict Intelligence Team, проанализировав видео ГСЧС Украины.

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Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины опубликовала видео работы спасателей, которые разминируют неразорвавшийся боеприпас в Чернигове. Исследователи идентифицировали авиабомбу. Оказалось, что это осколочно-фугасно-зажигательная авиабомба ОФЗАБ-500.

Статья 2.2 Протокола 3 к Конвенции о конкретных видах обычного оружия прямо запрещает использовать зажигательные боеприпасы, доставляемые по воздуху, по военным объектам в районах сосредоточения гражданского населения.

При этом это уже не первый раз, когда исследователи фиксируют такую бомбу. 5 марта после сбития Су-34 наблюдали бомбы ОФЗАБ-500. Тогда авторы не были уверены, что бомбы должны были сброшены именно на Чернигов. Вероятно, они упали вместе с истребителем.

Также были опубликованы фото ГСЧС, на которых видны осколки запрещенного вида авиабомбы. После нее у исследователей не осталось сомнений, что это авиабомба с зажигательным действием использовалась для бомбардировки Чернигова.

Фото: conflict intelligence team

Пилот сбитого Су-34 майор Красноярцев говорил, что они наносят авиаудары по координатам. Для ударов применяют неуправляемые авиабомбы.

Напомним, основатель CIT Руслан Левиев заявил, что два плана Путина уже провалились в Украине. Ранее исследователи показали, что армия РФ обстреливала Николаев кассетными боеприпасами.