Два плана Владимира Путина уже провалились - основатель CIT (видео)

Потери убитыми и ранеными одной лишь российской армии, без учета Росгвардии и боевиков ОРДЛО, составляют до 5000 человек, а техники россияне теряют в 2 раза больше украинцев.

Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сказал, что провалились уже два плана Владимира Путина — захват Украины за три дня не состоялся, а когда от этой стратегии перешли к попыткам блокирования городов, то единственным населенным пунктом, который удалось блокировать, стал Мариуполь, рассказал Левиев на Youtube-канале Александра Плющева.

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"Первый план Путина был — мы захватим Украину за день-два-три максимум, и восточные области Украины, типа того же Харькова, и южные — Херсон, Мелитополь, Мариуполь будут встречать нас с цветами и слезами радости на глазах. А второй план — когда уже на третий день они поняли, что не получится быстро захватить даже один какой-нибудь город, то перешли к плану массовой бомбардировки и обстрела городов", — сказал Левиев.

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Левиев рассказал о потерях обеих сторон в ходе военных действий по состоянию на 8 марта 2020 года. По его словам, российские войска (исключая Росгвардию) потеряли официально убитыми более 1500 человек, но реальные потери составляют порядка 4-5 тысяч военнослужащих. Росгвардия потеряла несколько сотен человек в первые дни, когда ее части зачем-то бросали на штурмы городов.

Приведенные цифры не включают потери среди боевиков ОРДЛО.

Украинская сторона свои потери не публикует, но Левиев предполагает, что их немного меньше, чем россиян, в силу того, что украинцы обороняются.

"По потерям техники — есть цифры от наших западных коллег, для которых это профессиональная деятельность. Украина теряет техники в 2 — 2,5 раза меньше, чем российские силы", — сказал Левиев.

Ранее Фокус сообщал, что Россия несет в Украине огромные потери, и призывает в армию студентов. По утверждению украинского Генштаба, потери армии РФ в Украине составляют более 12 тысяч человек.