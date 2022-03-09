Два плани Володимира Путіна вже провалилися, – засновник CIT (відео)

Втрати вбитими та пораненими однієї лише російської армії, без урахування Росгвардії та бойовиків ОРДЛО, становлять до 5 000 осіб, а техніки росіяни втрачають у 2 рази більше за українців.

Засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв сказав, що провалилися вже два плани Володимира Путіна — захоплення України за три дні не відбулося, а коли від цієї стратегії перейшли до спроб блокування міст, то єдиним населеним пунктом, яке вдалося блокувати, став Маріуполь, розповів Левієв на Youtube-каналі Олександра Плющева.

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"Перший план Путіна був — ми захопимо Україну за день-два-три максимум, і східні області України, типу того ж Харкова, і південні — Херсон, Мелітополь, Маріуполь — зустрічатимуть нас із квітами та сльозами радості на очах. А другий план — коли вже на третій день вони зрозуміли, що не вдасться швидко захопити навіть одне якесь місто, то перейшли до плану масового бомбардування та обстрілу міст", — сказав Левієв.

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Левієв розповів про втрати обох сторін під час воєнних дій станом на 8 березня 2020 року. За його словами, російські війська (окрім Росгвардії) втратили офіційно вбитих понад 1500 осіб, але реальні втрати становлять близько 4-5 тисяч військовослужбовців. Росгвардія втратила кілька сотень людей у перші дні, коли її частини чомусь кидали на штурми міст.

Наведені цифри не включають втрат серед бойовиків ОРДЛО.

Українська сторона своїх втрат не публікує, але Левієв припускає, що їх трохи менше, ніж росіян, через те, що українці обороняються.

"Щодо втрат техніки — є цифри від наших західних колег, для яких це професійна діяльність. Україна втрачає техніки у 2 — 2,5 раза менше, ніж російські сили", — сказав Левієв.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія зазнає в Україні величезних втрат, і закликає до армії студентів. За твердженням українського Генштабу, втрати армії РФ в Україні становлять понад 12 тисяч людей.