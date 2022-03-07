Расследователи CIT: оккупанты обстреливали Николаев кассетными боеприпасами (фото, видео)

Российские военные вели массовый огонь по жилым домам и территории предприятия "Заря — Машпроект". Снаряды попали в автомобиль, дворы частного сектора и в район зоопарка.

Российская армия обстреляла жилые массивы Николаева кассетными реактивными снарядами, которые запрещены соответствующей конвенцией. Об этом сообщила группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), ссылаясь на видеофиксацию произошедшего очевидцами.

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Оккупант массово обстреливал жилые дома и территорию предприятия "Заря — Машпроект", которое производит корабельные двигатели, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч".

На фотографиях видно, как боеприпасы попали в машину и на территорию микрорайона города.

[ + – ] Обстрел Николаева кассетными бомбами

Некоторые кадры демонстрируют хвостовые части и остатки кассетных боевых частей ракет РСЗО "Смерч" и "Ураган".

"Применение реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов по жилым кварталам можно расценить как неизбирательное нападение и, соответственно, военное преступление", – напомнили расследователи.

[ + – ] Одна ракета упала на трамвайной остановке

По словам жительницы Николаева, минимум одна ракета упала на трамвайной остановке в районе завода "Заря". Группа CIT проверила и подтвердила геолокацию.

"Судя по углу, под которым ракета вошла в асфальт, она прилетела с юго-восточного направления, со стороны предполагаемых позиций российских сил", – говорится в сообщении.

Еще один обстрел враг совершил по устаревшим разведданным, отметили специалисты.

Предположительно, стреляли из РСЗО по частному сектору в районе Балабановка в 3 километрах от порта Ольвия, который использовал "Укроборонпромом" для отгрузки экспортной военной продукции. В декабре прошлого года порт передали в концессию катарской компании.

Расследователи CIT не обнаружили потенциальных военных целей на месте других обстрелов, например в районе николаевского зоопарка.

"Мы предполагаем, что, как и в случае с Харьковом и Черниговом, после провала попыток взять город с ходу Николаев ожидают обстрелы и авиаудары, возможная цель которых — сломить сопротивление защитников, не считаясь с потерями мирного населения", – заключили в СIT.

Кассетные боеприпасы предназначены для высвобождения или разбрасывания множества разрывных суббоеприпасов, которые покрывают большую площадь. Такие снаряды представляют особую угрозу для мирного населения. Конвенция по кассетным боеприпасам, подписанная 3 и 4 декабря 2008 года в Осло и вступившая в силу 1 августа 2010 года запрещает использовать, производить и передавать кассетные боеприпасы. Россия, США, Индия, Израиль, Пакистан, Китай и Южная Корея не присоединились к этой конвенции.

Отметим, что это не единственный случай использования российскими оккупационными войсками кассетных боеприпасов. Во время обстрела Харькова 25 февраля запрещенные снаряды применили на территории Харьковского авиационного завода.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 7 марта заявил о деморализации и истощении врага. У Кремля разрушились планы на "блицкриг" и смену власти в Киеве, добавил он.