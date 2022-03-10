Великобритания обеспокоена потенциальным применением РФ химического оружия в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что это было бы "серьезной ошибкой" Москвы.

Великобритания "очень обеспокоена" потенциальным применением Россией химического оружия в Украине, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс, сообщает The Guardian.

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Глава МИД Великобритании уверена, что применение Россией химического оружия было бы "серьезной ошибкой".

"Мы очень обеспокоены возможным применением химического оружия. Мы уже видели, как Россия применяла это оружие на полях конфликтов, но это было бы серьезной ошибкой со стороны России, усугубляющей серьезные ошибки, уже совершенные Путиным", — отметила Трасс.

Также Трасс заявила, что Великобритания "абсолютно" верит в то, что в Украине были совершены военные преступления, и призвала к "жесткому международному ответу".

"Мы абсолютно уверены, что совершаются военные преступления. Мы передали дело в международный уголовный суд вместе с 37 другими странами", — сказала министр.

Также она добавила, что Великобритания удваивает санкции против страны-агрессора, в том числе относительно российских банкам, также в Соединенном Королевстве осуществляется отказ от нефти из России.

"Но нам нужно делать больше с нашими союзниками, потому что Путин должен проиграть в Украине. Это жизненно важно. И это просто ужасно, страдания, которые мы видим на улицах Украины", — сказала Трасс.

Отметим, ранее в администрации президента США также заявили, что Москва может применить в Украине химическое оружие. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Теперь когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны следить за тем, что Россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине или провести операцию под фальшивым флагом с его использованием. Это четкая закономерность", — говорится в сообщении.

[ + – ] Твит Джен Псаки

Ранее Фокус сообщал, что Россия бомбит Чернигов запрещенными зажигательными авиабомбами. Исследователи Conflict Intelligence Team пришли к выводу, что для авиаударов используются бомбы, запрещенные Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.