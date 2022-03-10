Ядерна загроза на ЧАЕС: "Укренерго" не дають провести ремонтні роботи

У компанії стверджують, що все потрібне для ремонту готове. Станція знеструмлена вже понад добу, але росіяни продовжують обстріл.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив білоруським фахівцям забезпечити енергопостачання Чорнобильської АЕС, яка через дії російських окупантів знеструмлена відучора. Про це повідомляє білоруське видання БелТА.

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За словами Лукашенка, він увечері 9 березня мав телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, і той його поінформував про ситуацію на Чорнобильській АЕС.

Він також додав, що на ЧАЕС уже спрямовано фахівців із Білорусі.

"Міністру енергетики доручено негайно подати туди електроенергію. У нас лінія електропередачі з радянських часів є, вона законсервована. Її треба негайно відновити. За тимчасовою схемою доведеться, мабуть, до підстанції Чорнобильської електростанції подавати цю електрику, щоб у штатному режимі гарантувати безпеку Чорнобильської станції. Потрібно передбачити всі варіанти", — розповів самопроголошений білоруський президент.

"Укренерго" не потребує допомоги Білорусі

Водночас у НЕК "Укренерго" заявили, що Україна не потребує допомоги з боку Білорусі в ремонті пошкоджених російськими обстрілами високовольтної лінії, які живили Чорнобильську АЕС.

"Ми потребуємо припинення вогню і пропуску наших ремонтних бригад, які з учорашнього дня очікують на згоду виїхати на ремонт. У нас усе готово, щоб негайно відремонтувати лінії та відновити електроживлення ЧАЕС, яка знеструмлена вже більше доби. Просто припиніть обстріл і дайте допуск нашим ремонтним бригадам!" — повідомляє "Укренерго".

Також оператор української енергосистеми наголошує, що всі повідомлення російських і білоруських ЗМІ про заживлення ЧАЕС із білоруського боку є провокацією, спрямованою на загострення ситуації.

[ + – ] Допис Укренерго

Нагадаємо, 9 березня унаслідок дій російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася без електропостачання. Бойові дії в районі станції продовжуються, що унеможливлює проведення ремонтних робіт і відновлення енергоживлення.

Учора було ввімкнено аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки, але їх роботи вистачить лише на 48 годин, після чого контроль над ядерними об'єктами буде втрачено.

На ЧАЕС зберігається приблизно 20 тисяч відпрацьованих паливних збирань. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не будуть охолоджувати. Як наслідок — зросте температура у басейнах витримки, виникне ширяння і вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

Раніше Фокус писав, чим небезпечне знеструмлення Чорнобильської АЕС.