"Щоб спецслужби не керували": Лукашенко пригрозив повністю відключити інтернет в Білорусі

За словами Олександра Лукашенка, він не буде молитись на те, що громадяни Білорусі не можуть комусь відправити повідомлення. Він зізнався, що у 2020 вже давав дозволи на відключення від світової павутини.

У Білорусі повністю відключать інтренет, якщо під час президентських виборів, які призначені на 26 січня 2025 року, знову виникнуть протести. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі студентами.

"Якщо це (протести, — ред.) повториться, відключимо взагалі", — сказав Лукашенко.

Після цього чиновники та присутні у залі люди почали плескати у долоні.

Президент Білорусі пояснив, що у 2020 році під час масових протестів на кону стояла державність Білорусі, тому потрібно було обирати з двох проблем — важливішу.

"Скажу відверто, що це (відключення інтернету, — ред.) практично завжди, особливо на початкових етапах, відбувалося з мого дозволу", — підкреслив Лукашенко.

За його словами, з Польщі за допомогою інтернету відбувалась координація усіх протестів, і якби ситуацію не вдалось стабілізувати, то у Білорусі нібито була б війна гірша, ніж в Україні.

"Ви думаєте я буду дивитись і молитись на те, що ви комусь повідомлення не відправили? Якщо держави завтра не буде…Да плювати, на півтори-дві години ми цей інтернет відключили, щоб звідти спецслужби не керували нашим суспільством", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 14 листопада Лукашенко розповів, як ставиться до обрання жінки на посаду президента.

7 листопада Лукашенко запропонував дати Трампу Нобелівську премію миру.