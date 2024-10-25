"Це війна": Лукашенко застеріг Путіна від спроб приєднання Білорусі

На думку політика, якщо Росія захопить Білорусь, то зіткнеться з хвилею терактів і "партизанщиною", оскільки народ не потерпить втрати суверенітету.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко висловився проти можливого приєднання Білорусі до Росії. Лукашенко наголосив, що будь-які спроби усунути білоруський суверенітет будуть рішуче відкинуті білоруським народом і можуть призвести до тяжких наслідків для двох країн. Про це він розповів в інтерв'ю російській газеті "Известия", опублікованому 25 жовтня.

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"Будь-який рух тіла будь-якого політика в цьому напрямку — він буде знесений білоруським народом", — заявив Лукашенко, зазначивши, що історично склалося так, що Білорусь і Росія існують як дві незалежні держави. Він підкреслив, що не дозволить підриву суверенітету Білорусі і що населення країни цього не допустить.

"Ви поменше, ми побільше, а в нас економіка така, сяка. Ми вам будемо допомагати й далі вступайте до складу Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо і не можна реалізувати. Боюся навіть сказати, що це війна. Але ви бачите наші відносини з Путіним. Маса переговорів, контактів, особистих та інших. У нас ніколи так питання не стояло. Ну в Росії декому кортить і у високих колах. Треба це викинути. І потім, а навіщо це?" — додав Лукашенко.

Політик також наголосив на важливості "економічної інтеграції та взаємодопомоги" в рамках Союзної держави, але висловив рішучу незгоду з перспективою злиття: "Ми можемо вибудувати такі стосунки, які будуть тіснішими та міцнішими, ніж в унітарній державі", — додав білоруський лідер, уточнивши, що настільки близькі стосунки можливі без втрат незалежності та суверенітету обох країн.

За словами Лукашенка, Білорусь завжди була надійним партнером для Росії, але він категорично не підтримує ідею насильницького приєднання: "Я часто кажу, що ми з Путіним не дурні люди... І фахівці в нас більш ніж достатньо для того, щоб створити Союзну державу і зберегти дві суверенні держави", — додав він, закликаючи російське керівництво відмовитися від подібних ідей.

Лукашенко також зазначив, що питання інтеграції мають вирішуватися з урахуванням зміненого світового порядку, а ідеї територіальних захоплень, на його думку, незастосовні в сучасному світі. "Сьогодні можна нахилити, завоювати чогось, а завтра що? Що потім?" — підкреслив він, натякаючи на приклади міжнародних конфліктів, де такі дії призводили до негативних і затяжних наслідків.

"Таку величезну країну можна підім'яти без наслідків? Ні. Що ми хочемо отримати, щоб там постійно була партизанщина і вони здійснювали теракти проти нас і росіян? Вони ж будуть це робити. Чому? Тому що їх будуть до цього підштовхувати. Вибухівку їм принесуть у будь-який час. Це як мінімум теракти. Тому світ зараз такий, це не Середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш і добре — світ змінився, світ інший", — резюмував Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко раніше заявив, що Путін шкодує, що почав війну проти України. Однак за його словами, російський президент твердо вважає, що має рацію і його це мотивує продовжувати війну проти України.

Нагадаємо також, Лукашенко сказав російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, що знову збирається на вибори.