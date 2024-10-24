Якщо Білорусь буде залучена у війну, в Україні з'являться війська НАТО, — Лукашенко

За словами білоруського політика, участь військ КНДР в Україні стане кроком до ескалації військового конфлікту. Він також пояснив, чому війська РФ зайшли з території Білорусі.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що поява північнокорейських військ у лавах російського окупаційного угруповання в Україні стала б кроком до ескалації. Про це повідомляє BBC.

Лукашенко каже, що не вірить у те, що російські війська отримали поповнення з Корейської народної армії, оскільки у РФ і без того достатньо населення, "для того, щоб вести військові дії".

Але якщо повідомлення про північнокорейські війська виявляться правдою, "це буде кроком до якоїсь ескалації конфлікту", зазначив він.

"Нісенітниця! Це ескалація військового конфлікту! Ніколи Путін, знаючи його характер, не піде на те, щоб когось умовляти, щоб збройні сили якоїсь країни вплутувалися в конфлікт в Україні. Особливо, як кажуть військові, на передку. На лінії зіткнення <...> Я в це не вірю, я говорю за Путіна, знаючи його характер", — заявив він.

Про участь Білорусі у війні в Україні

"Це був би крок до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої іншої країни, навіть Білорусі, були б на лінії зіткнення. Навіть якщо ми будемо залучені в цю війну, це стане кроком до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, одразу ж скажете, що ще одна країна бере участь на боці [однієї з країн, що воюють]. І війська НАТО розмістять в Україні", — ідеться в публікації.

На запитання про те, чи пропонував російський президент Володимир Путін білоруським військам брати участь у війні в Україні, Лукашенко відповів: "Ніколи".

"Ніколи. Ані він, ані Сергій Шойгу, ані чинний міністр оборони Андрій Бєлоусов не порушували це питання", — пояснив політик.

Чому війська РФ зайшли з території Білорусі?

На запитання про те, чому російські війська зайшли в Україну через Білорусь, Лукашенко відповів, що після навчань Путін вирішив відвести війська через Київ, а міг би й через Мінськ.

"Тому, що білоруську територію використовували [для вторгнення]. Проходили навчання, у складі кількох тисяч російських солдатів. Путін почав відводити ці війська з південної частини Білорусі до дороги, що веде до кордону з Україною. У якийсь момент він направив ці війська на Київ. Я впевнений, що їх спровокували. Путін вирішує, як йому відводити його війська. Через Київ. Або ж він міг піти через Мінськ", — відповів Лукашенко.

Він також додав, що глава Кремля не телефонував і не пояснював, що відбувається.

"Це його війська, і у нього є право переміщати їх за таким маршрутом, який йому подобається", — додав він. За словами журналістів, така відповідь відображає ступінь впливу Кремля на Білорусь.

Тактична ядерна зброя

Лукашенко заявив, що російський президент ніколи не застосує ядерну зброю, розміщену в Білорусі, без згоди президента Білорусі. Водночас він додав, що сам готовий натиснути "червону кнопку", інакше навіщо було б зброю розміщувати.

"Але тільки якщо чобіт [іноземного] солдата з'явиться в Білорусі. У нас немає планів кого-небудь атакувати", — додав Лукашенко.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що Путін шкодує, що почав війну проти України.

Також повідомлялося, що ЗС РФ атакували "Шахедами", крилатими та протикорабельними ракетами під час нічної атаки 24 жовтня.