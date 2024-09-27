"Росія весь арсенал застосує": Лукашенко розкрив сценарій, за якого почнеться ядерна війна

Серед можливих причин для ядерного удару Олександр Лукашенко назвав і напад на РФ. Як у цю доктрину вписуються бої на Курщині, він не пояснив.

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Лідер Білорусі Олександр Лукашенко розповів, у якому випадку пустить в дію ядерну зброю. Про це з посиланням на його заяву під час зустрічі зі студентами у Мінську 27 вересня повідомили у виданні БЕЛТА.

Він нагадав, що на патріотичному форумі 17 вересня вже коментував це питання ескалації. Політик повторив, що "напад на Білорусь — це третя світова війна".

Він подякував президенту РФ Володимиру Путіну за підтвердження цього завдяки внесенню правок до ядерної доктрини. Лукашенко наголосив, що в разі нападу на Росію або Білорусь буде застосована ядерна зброя.

"Він підтвердив мої слова. У цьому суть була моєї заяви. Як тільки вони нападають на нас (НАТО є НАТО. Американці та поляки — вони вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Знаємо, що керівництво Польщі вже потирає руки), ми застосовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується", — пояснив він.

Білоруський лідер розуміє, що за ядерним ударом наступить відповідь. Він зазначив, що це стосується й Росії.

"Тому Росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія — це державний кордон. Наступили на нього — відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося", — додав Лукашенко.

Про який саме напад на Росію, що нібито призведе до ядерної атаки, йдеться, білоруський політик не уточнив. З 6 серпня на територію РФ вже був здійснений прорив через кордон, з того часу у Курській області тривають бойові дії.

Нагадаємо, 26 вересня в ISW повідомили, що Кремль доручив спецпризначенцям ФСБ провести контртерористичну операцію в Курській області, але ідея провалилась.

В InformNapalm проінформували, що Білорусь може бути пов'язана з іранськими компаніями, які виробляють дрони. Ці БПЛА використовують ЗС РФ на війні в Україні.